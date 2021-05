Covid, nuova variante dal Vietnam: è un mix tra inglese e indiana

Mentre nel Regno Unito torna la paura per la variante indiana, dal Vietnam il ministro della Salute Nguyen Thanh Long, citato dal quotidiano online VnExpress, ha confermato la presenza di una "variante locale": si tratterebbe di un mix tra quella indiana e inglese. Dai primi dettagli- riporta Tgcom24- la variante vietnamita sarebbe molto più trasmissibile, soprattutto nell'aria. Per il ministro Nguyen Thanh Long la variante locale sarebbe responsabile della nuova ondata nel Paese: l'ultima iniziata il 27 aprile ha visto finora 3.595 casi di Covid-19 in 33 città e province.