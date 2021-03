Covid, sale la curva epidemica: 22.409 nuovi casi in Italia e 332 decessi

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 22.409 i nuovi casi Covid nelle 24 ore (ieri 19.749), con 361.040 tamponi, 15mila più di ieri, ma il tasso di positività è comunque in salita al 6,2% (ieri 5,7%). Le vittime sono 332 (ieri 376), per un totale di 100.811 vittime dall'inizio dell'epidemia.

In netto aumento anche i ricoveri: le terapie intensive sono 71 in più (ieri +56), e salgono a 2.827, con 253 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari crescono di 489 unità (ieri +562), 22.882 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+4.422), seguita dalla Campania che supera quota 3mila casi (+3.034), l'Emilia Romagna (+2.155), il Piemonte (+2.086) e il Lazio (+1.654). I casi totali sono 3.123.368. I guariti sono 13.752 (ieri 12.999), 2.535.483 in tutto. Sempre in aumento il numero delle persone attualmente positive, 8.191 in più (ieri +6.350), per un totale di 487.074 malati attuali. Di questi, 461.365 pazienti sono in isolamento domiciliare.