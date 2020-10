Covid, ordinanza di Zaia: i medici di famiglia faranno i tamponi rapidi

Il governatore Luca Zaia, ha firmato un'ordinanza con la quale rende "obbligatorio per tutti i 3150 medici di medicina generale del Veneto l'effettuazione dei i test rapidi ai propri assistiti, come previsto dall'accordo nazionale e con il Ministero della Salute". Accordo che poi la Regione ha replicato in Veneto con le organizzazioni dei medici.



"Chi si esime - ha precisato Zaia - verra' sanzionato": "Daremo a tutti - ha spiegato - i tamponi rapidi, i dispositivi di protezione per poter intervenire sui loro assistiti che hanno sintomi o la necessita' di fare un tampone".Il medico di base inoltre diventa ufficiale di sanita' pubblica, per cui "potra' decidere la misura della quarantena (che varra' anche per l'Inps) e di fare il tracciamento delle persone che sono state a contatto con il suo assistito". Se queste sono gia' in carico ad altri medici, dovra' informare i colleghi. I test, si tratta di tamponi rapidi, potranno essere fatti a domicilio degli assistiti, in ambulatorio; se questo risulta poco praticabile, il medico potra' servirsi di spazi concessi dal Comune o dal distretto sanitario. Sara' la Regione Veneto a fornire i tamponi: per ora e' stato calcolato un numero di 180-200 mila la settimana.

La misura non riguardera' i casi di screening nelle scuole, negli ospedali e nelle case di riposo. "Non e' un atto muscolare - ha sottolineato Zaia - , abbiamo dovuto fare una mediazione per arrivare all'accordo e qui non esiste l'obiettore di coscienza. I medici, di cui riconosciamo il sacrificio, sono remunerati". "E' una rivoluzione: se tutti collaboriamo - ha concluso - complichiamo di meno la vita dei cittadini". Lo stesso accordo sara' al centro dell'incontro con i 500 pediatri della regione.