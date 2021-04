Covid, positivo il leghista Donina: 10 deputati in quarantena

Sono circa 10 i deputati, identificati dal tracciamento effettuato dall'Asl, che dovranno sottoporsi alla quaranena fiduciaria dopo la notizia della positività al tampone molecolare di Giuseppe Cesare Donina, deputato della Lega. Il deputato è risultato positivo al Covid mercoledì, dopo aver preso parte per tutta la giornata di martedì ai lavori dell'Aula. Una volta che Donina ha comunicato alla Camera la sua positività sono subito scattati i protocolli di sicurezza, viene riferito, che prevedono innanzitutto il tracciamento dei contatti stretti che il leghista ha avuto a Montecitorio, il tutto in collegamento con la Asl. Al momento sarebbero non più di una decina i colleghi deputati entrati in contatto stretto con il leghista e, quindi, sottoposti a quarantena fiduciaria. Il tracciamento, comunque, è ancora in corso.

«Sono arrivato martedì a Roma e non avevo alcun sintomi. Ho trascorso l’intera giornata in aula. Poi a sera quando sono rientrato nella mia casa, ho iniziato ad avere alcuni sintomi, raffreddore, spossatezza, qualche linea di febbre. A quel punto ho comunicato la cosa alla segreteria d’Aula che mi ha subito consigliato di non presentarmi in aula il giorno successivo e di fare un tampone che ho fatto mercoledì». Queste le parole del leghista, dopo aver rassicurato di stare bene.