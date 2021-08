Green pass, possibile proroga a dodici mesi entro settembre

Prolungamento del green pass a dodici mesi: sul tavolo del governo un emendamento da inserire entro il 6 settembre prossimo. Dovrebbe essere questa la strada scelta per prolungare a 12 mesi la validità della certificazione verde per coloro che hanno fatto la vaccinazione. Al ministero alla Salute aspettano il parere del Cts per preparare l'atto. Non dovrebbero esserci problemi, comunque. Il prolungamento nasce dall'esigenza di non lasciare scoperte categorie come i lavoratori della sanità, che si sono vaccinati per primi e per i quali i Grenn Pass inizieranno a scadere verso metà ottobre. Il provvedimento si può prendere perché ormai molti esperti ritengono che la protezione anticorpale assicurata dal vaccino duri oltre 9 mesi. Si parla anche di terza dose, certo, ma lo si fa soprattutto riguardo a persone con problemi di salute, con la copertura che tende a scendere e che potrebbero quindi essere vaccinate nuovamente già in autunno.