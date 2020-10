Covid, ristoranti aperti fino alle 24. Scuola con eventuali turni pomeridiani

Covid: bozza Dpcm, sale giochi e bingo dalle 8 alle 21

"Le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome". E' quanto si legge nella bozza del Dpcm

Bozza Dpcm, lezioni universita' in presenza e a distanza

"Le universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica".

Covid: bozza Dpcm, ok palestre-piscine ma rispetto distanziamento

"L'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita' dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020". Lo si legge nella bozza del Dpcm.

Covid: bozza Dpcm, ristoranti aperti fino 24; 6 persone al tavolo

"Le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo". Cosi' nella bozza del Dpcm.

CORONAVIRUS: BOZZA DPCM, 'STOP SAGRE E FIERE, OK A QUELLE NAZIONALI E INTERNAZIONALI'

"Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale". Si legge nella BOZZA del nuovo Dpcm.

CORONAVIRUS: BOZZA DPCM, 'STOP CONGRESSI E CONVEGNI'

"Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che sia assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico, ad accezione di quelle di rilevanza nazionale, si svolgono senza la presenza di pubblico". Si legge nella BOZZA del nuovo Dpcm. "Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza".

Covid: bozza Dpcm, stretta su assembramenti in pubblico

"I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". E' quanto e' previsto nel nuovo Dpcm.

CORONAVIRUS: BOZZA DPCM, 'INGRESSO A SCUOLA NON PRIMA DELLE 9, EVENTUALI TURNI POMERIDIANI'

"Fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00". Si legge nella BOZZA del nuovo Dpcm. "Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale".

CORONAVIRUS: BOZZA DPCM, 'DOPO LE 21 POSSIBILE CHIUSURA PIAZZE PER NO ASSEMBRAMENTI'

"I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". Si legge nella BOZZA del nuovo Dpcm visionata dall'Adnkronos.

CORONAVIRUS: BOZZA DPCM, 'SPORT CONTATTO DILETTANTISTICO SOLO INDIVIDUALE, NO GARE'

"Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e)" ovvero "gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali". Si legge nella BOZZA del nuovo Dpcm. "L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale".

CORONAVIRUS: BOZZA DPCM, 'IN BAR E LOCALI CONSUMAZIONE SOLO AL TAVOLO DOPO LE 18'

"Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo". Si legge nella nozza del nuovo Dpcm.

CORONAVIRUS: REGIONI, 'METTERE LAVORO E SCUOLA AL RIPARO DA RIGIDI LOCKDOWN'

"Le Regioni e le Province autonome condividono che la seconda ondata pandemica vada affrontata facendo l'impossibile per evitare lockdown totali. Quindi, oltre al continuo potenziamento di tutte le misure di sanità pubblica, è necessario mettere lavoro e SCUOLA al riparo da rigidi lockdown". E' quanto si legge nel documento "Prime proposte condivise dalle Regioni e dalle Province autonome per l'adozione del prossimo Dpcm".

CORONAVIRUS. REGIONI: SMARTWORKING FINO 70%, SCAGLIONARE INGRESSI SCUOLA . SUPERIORI: DIDATTICA A DISTANZA, MA A ROTAZIONE

Il presidente della Conferenza delle regioni Stefano Bonaccini, dopo l'incontro con il governo, spiega: "Abbiamo proposto al governo di estendere ovunque possibile il ricorso allo smart working, fino al 70%, a partire dalla pubblica amministrazione per i lavoratori non impegnati nella gestione delle emergenze. Cosi' come riteniamo possibile e necessario, proprio per salvaguardare la SCUOLA in presenza (soprattutto per le scuole d'infanzia, elementari e medie), incidere maggiormente sugli scaglioni di ingresso e uscita dalle scuole. Su questo punto specifico, come sulla possibilita' di rafforzare negli istituti superiori (soprattutto per le ultime tre classi) la didattica integrata gia' sperimentata in questo mese, abbiamo chiesto al Governo un'indicazione puntuale nel dpcm. Questo perche' non rientra nelle prerogative ne' dei sindaci ne' delle regioni organizzare i tempi e le modalita' organizzative delle autonomie scolastiche". Per quanto riguarda le scuole superiori, sembrerebbe esserci un accordo con le Regioni sullo scaglionamento degli ingressi degli studenti e la didattica a distanza a rotazione

Covid: De Micheli, pronti potenziare trasporti con bus turistici

C'e' massima disponibilita' da parte del ministero dei Trasporti nel dare il proprio supporto, con una serie di interventi, per far si' che il sistema trasporti non sia congestionato e quindi possa favorire la diffusione dei contagi da Covid-19. E' quanto ha detto, si apprende da indiscrezioni, il ministro Paola De Micheli in relazione al vertice di questa mattina tra alcuni ministri, Regioni, Anci, Upi, Protezione civile e commissario straordinario per l'emergenza coronavirus. Secondo il ministro "ci sono gia' 1628 bus turistici in circolazione e siamo disponibili a potenziare" il sistema trasporti.

Locali, verso stretta su orari ma solo in alcune aree

Ristoranti chiusi a mezzanotte, consumo al tavolo dalle 18, stop ai bar alle 21. Sì alla stretta sulla movida ma in maniera localizzata. E' una proposta delle Regioni. La chiusura dei locali alle 22 o alle 23 potrebbe così non essere generalizzata ma applicata solo in alcuni quartieri o zone delle città. La decisione verrebbe presa in base all'andamento dei contagi e ai rischi di assembramento.

CORONAVIRUS: TOTI, 'REGIONI HANNO CHIESTO A GOVERNO PALESTRE APERTE E LOCALI CHIUSI ALLE 24'

"Le Regioni hanno proposto al Governo di non chiudere le PALESTRE, hanno confermato la richiesta di chiusura dei locali alle 24, di coinvolgere i medici di famiglia nei tamponi rapidi (come già succede in Liguria) e di svolgere i test salivari in farmacia". Così su Twitter il governatore della Liguria Giovanni Toti.

Sono le richieste avanzate dai governatori delle Regioni durante il vertice convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, per affrontare il tema delle nuove misure anti-Covid. Alla riunione partecipano anche Anci, Upi, il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi e il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, e, in video-collegamento il ministro della Salute, Roberto Speranza, la ministra della Scuola, Lucia Azzolina, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Tra le ipotesi, stop allo sport dilettantistico di contatto e stretta sugli orari di vendita degli alcolici da asporto. Restano i nodi della scuola e dei trasporti. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina non molla: "La scuola resta in presenza perchè è fondamentale per tutti, dai più piccoli all'ultimo anno del secondo grado". I governatori delle Regioni sono favorevoli alla didattica in presenza. Ricordiamo che in Campania il presidente Vincenzo De Luca ha imposto chiusura delle scuole e le lezioni a distanza.