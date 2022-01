Covid, "scelte difficili" in ospedale. Il sistema sanitario è al collasso

Covid: capo Sanita' Gb, possibili "scelte difficili" in ospedali =AGI0368 3 EST 0 R01 / Covid: capo Sanita' Gb, possibili "scelte difficili" in ospedali = (AGI) - Roma, 1 gen. -



Alcuni ospedali britannici potrebbero essere costretti a "scelte difficili", come impedire le visite, per limitare la diffusione della variante Omicron del nuovo coronavirus nei reparti. Lo ha dichiarato, riporta il 'Guardian', l'amministratore delegato della National Health Service Confederation, Matthew Taylor. L'esplosione dei contagi, ha osservato Taylor, "mettera' alla prova i limiti della capacita' del Servizio Sanitario Nazionale ancor piu' di un inverno ordinario".



Sebbene i casi gravi di Covid-19 siano limitati, il numero di ricoveri negli ospedali inglesi e' salito ai massimi dallo scorso gennaio e il personale ospedaliero assente perche' contagiato e' quasi raddoppiato in un mese. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, in Inghilterra potrebbe essere esteso l'obbligo di lavorare da casa per tutto il mese di gennaio.