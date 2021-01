Covid, Sileri: "Lombardia rossa? Errore loro. E' la regione che invia i dati"

Covid, Sileri: “Il ritardo di Pfizer si poteva immaginare"

“Pfizer ha dichiarato che già dal primo febbraio si può tornare alla normalità, quindi credo che il problema nelle prossime ore sarà completamente superato e si potranno avere tutte le dosi in toto. C’è stata una riduzione la scorsa settimana, che continuerà anche durante questa, ma tutto rientra nella norma. Se si estende però questo ritardo il problema diventa molto più ampio per tutta la comunità europea” ­– così il Vice Ministro della Salute a Mattino 24 su Radio 24, Pierpaolo Sileri, interviene sulla questione dei ritardi delle consegne vaccinali della casa farmaceutica Pfizer–aggiungendo­– “ora l’attenzione è su AstraZeneca, aspettiamo il giorno dell’approvazione, che dovrebbe avvenire a breve”.

Sulle previsioni fatte dal CTS per le dosi di AstraZeneca Sileri spiega che “nella prima previsione si era parlato di 16 milioni di dosi nel primo trimestre. Se l’approvazione però sarà intorno il 29 gennaio, o qualche giorno dopo, e le loro consegne inizieranno dal 15 febbraio, il primo mese mezzo è già andato; 16 milioni di dosi sono già diventate 8. In più se si aggiungono i problemi del sito produttivo, avverrà una riduzione consistente delle dosi in tutta Europa, questi 8 milioni previsti diventano presto 3.5. Ecco che allora, se tu hai fatto i conti nelle previsioni con 16 milioni di dosi, che poi diventano 8, e poi 3.5, il problema c’è, abbiamo meno vaccini”– e aggiunge– “attenzione però, non c’è nulla di sbagliato nel fare le previsioni, dobbiamo avere una scaletta previsionale. La previsione nasce poi per tutta l’Europa non è solo un caso italiano. Una volta ottenuta l’approvazione, poi si dovrebbe correre, ma i problemi sono tanti, come ad esempio il ciclo produttivo. Bisogna sempre mettere il “se” davanti. Io ho fatto sempre prima i conti con le autorizzazioni, anche le vaccinazioni per gli anziani slitteranno, è inevitabile”. “Per vaccinare 4 milioni e mezzo di anziani, con doppia dose, arriviamo sicuramente a marzo–dichiara Sileri–ci sono ancora troppi richiami da fare della prima dose”.

Covid, Sileri: "Lombardia rossa? Errore loro"

Sul caso Lombardia il Viceministro della Salute Sileri precisa: “La regione trasmette i dati al Ministero, non il contrario. Il Ministero appena li riceve, li analizza e affida il “bollino”: rosso, giallo o arancione. Non siamo noi che diamo il numero di positivi. Ma l’importante è verificare i dati, correggerli in itinere. Fare polemica non fa bene né a chi la né ai cittadini lombardi”. -