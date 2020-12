Covid, stop ai voli con Londra. Ora la variante britannica fa paura

"Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorita' e' tutelare l'Italia e i nostri connazionali".

Londra in Lockdown



Dopo Francia, Germania, Olanda e Belgio, anche l'Italia interrompe da subito i collegamenti aerei con il Regno Unito dopo la scoperta di una nuova variante mutata del virus del Covid che avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, quantificata al 70% in più ieri dal primo ministro Boris Johnson in conferenza stampa.



L'annuncio della sospensione dei voli con la Gran Bretagna è arrivato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio con un post su Facebook.

La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito e' "fuori controllo", ha spiegato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. "Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante e' fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo", ha detto Hancock parlando a Sky News. Secondo quanto ha riferito Maria Van Kerkhove, esperta dell'0rganizzazione mondiale della Sanità, alla Bbc, la nuova variante di coronavirus scoperta in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda.

Van Kerkhove ha spiegato che ora sequenziare il genoma di questa variante aiuterà gli scienziati a capire il virus e come si diffonde. L'esperta ha aggiunto che "piu' si diffonde il virus e piu' possibilita' ha di mutare" e ha sottolineato che a quanto si e' ricostruito, la nuova variante e' partita dal Sud-Est dell'Inghilterra o da Londra.

Dopo la scoperta, l'Oms ha fatto sapere di essere in "stretto contatto" con le autorita' del Regno Unito. In un tweet l'agenzia Onu scrive di star condividendo le informazioni scientifiche con Londra e di essere impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti agli altri stati membri e con la pubblica opinione, "man mano che apprendiamo delle caratteristiche di questa variante (del virus) e delle sue implicazioni".

Intanto scattano le cautele nel Vecchio Continente. Belgio, Olanda, Francia e Germania sospenderanno per precauzione i voli e i treni provenienti della Gran Bretagna almeno per 24 ore a partire dalla mezzanotte di stasera. Il Belgio si sta coordinando anche con la Francia visto che alcuni Eurostar provenienti dalla Gran Bretagna passano per il Paese vicino. Il premier ha quindi annunciato anche controlli sulle strade.

Le nuove misure restrittive, varate ieri dal governo britannico per Londra e parte dell'Inghilterra al fine di arginare la nuova variante di coronavirus, rimarranno in vigore "per un paio di mesi" mentre si prosegue la campagna vaccinale. "E' importante che le persone non solo seguano le regole ma che tutti coloro che si trovano in zona rossa si comportassero come se avessero il virus per fermare il contagio", ha ammonito Hancock.