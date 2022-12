Covid, è di nuovo allarme dalla Cina: tamponi a Malpensa ma "non obbligatori"

Covid, tamponi preventivi a Malpensa per individuare la tipologia di variante

Dopo oltre due anni di pandemia, torna la paura di un possibile ritorno del virus dall'Est del mondo. Mentre la Cina è alle prese con un nuovo picco di contagi, il governo di Pechino ha riaperto le frontiere, abbandonando così la politica zero Covid, tanto cara al presidente Xi. Decisione che ha innescato allarme e timore nei Paesi occidentali, come l'Italia.

Per tale motivo, l'aereoporto di Milano Malpensa, dopo che Pechino ha cancellato le restrizioni per i viaggi malgrado l'epidemia stia provocando almeno 5.000 morti e oltre un milione di contagi al giorno, ha deciso di rintrodurre misure di prevenzione a chi arriva dalla Cina, come i tamponi.

La direzione Generale Welfare della Regione Lombardia in una nota ha specificato che “la richiesta non è obbligatoria", si tratta di una "misura di prevenzione che serve anche ad accertare il tipo di variante Covid di chi arriva dal Paese asiatico”. "Al momento sono stati eseguiti 210 tamponi. È stato già avviato il sequenziamento e domani si avranno i primi risultati”, conclude la nota.