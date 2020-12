Slitta a fine 2021 il vaccino Sanofi-Gsk . "Migliorare risposta imminutaria"

La francese Sanofi e la britannica Gsk hanno annunciato che il loro candidato vaccino per il Covid-19 non sara' pronto prima di fine 2021, dopo che i risultati provvisori dei trial hanno rilevato una bassa risposta immunitaria negli anziani. "Sanofi e Gsk annunciano un ritardo nel loro programma sul vaccino per il Covid-19 per migliorare la risposta immunitaria negli adulti piu' anziani", si legge nel comunicato, in cui si sposta "da meta' 2021 al quarto trimestre del 2021" la potenziale disponibilita' del siero.