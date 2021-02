Covid, Zampa: “Pugno duro contro le resse". Salvini: "Lasciateci vivere"

Covid, Zampa: "Ragazzi vi prego evitate gli assembramenti”

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, sulla scia delle immagini delle "folle domenicali", esorta i cittadini a non creare "assembramento" e sottovalutare la situazione. In un’intervista al quotidiano “La Stampa” afferma che "tanti non hanno ancora capito, soprattutto i più giovani, e questa è una grande sconfitta collettiva della nostra società”, sottolineando che "sappiamo che le restrizioni della zona rossa e arancione sono molto efficaci ma non si può dire lo stesso della zona gialla. Anche se, con i nuovi criteri più stringenti, ci si arriva in condizioni migliori a livello di contagi e ricoveri".

"Di certo i sindaci e gli amministratori i locali devono esercitare un fortissimo controllo del territorio, anche istituendo tavoli specifici presso le prefetture. - ha aggiunto la sottosegretaria alla Salute Zampa- Non deve passare il messaggio che si possano violare i divieti senza conseguenze. D'altra parte, se ci atteniamo ai criteri scelti, non possiamo prolungare le chiusure, dobbiamo tenere conto anche delle conseguenze sociali ed economiche".

Sulla campagna vaccinale, Sandra Zampa: "In questa fase dobbiamo fare con quello che abbiamo, aspettiamo 5 milioni di dosi nel mese di febbraio, l'obiettivo deve essere la riduzione della mortalità. Quindi la priorità va data agli anziani, ai malati cronici e a tutte le categorie fragili. Poi, ovviamente, bisogna completare la vaccinazione dei medici, compresi quelli di base, e garantire a tutti il richiamo".

Covid, Zampa: “L’immunità di gregge possibile entro la fine dell’anno”

Infine, sull’immunità di gregge: “Direi che è possibile arrivarci entro la fine dell'anno. Ma, quando le forniture saranno più corpose, dovremo assolutamente incrementare la somministrazione: anche 20 ore su 24, tutti i giorni. Saranno coinvolti medici di base e pediatri: ho calcolato che, se ciascuno di loro fa 5 vaccinazioni al giorno, in totale sarebbero 6 milioni al mese". Sulla crisi di governo Sandra Zampa ha affermato che "sicuramente siamo percepiti come più deboli e meno autorevoli, dobbiamo risolvere in fretta la crisi per lavorare meglio. Molte cose si stanno fermando o rallentando, non ce lo possiamo permettere".

Covid, Salvini: “Non prendersela con la gente che fa due passi”

La “folla” in molte piazze italiane non sorprende troppo il leader della Lega Matteo Salvini, che su Telelombardia afferma: “Se ti dicono che i dati scientifici ti permettono di uscire perchè il contagio è tornato a livelli di mesi fa, la gente esce. La gente non ne può più, inizia a prendere gli psicofarmaci, inizia ad arrabbiarsi. Non se la prendano con i cittadini se fanno due passi". E ha poi concluso: "Non rompete le scatole alla gente, che dopo due mesi chiusa in casa, vuole fare due passi. Oggi torniamo in zona gialla, finalmente dopo settimane di sacrificio. Ho letto su qualche giornale che c’è il processo alla gente che è uscita perche' c'era bello. Lasciateli vivere".