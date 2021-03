Cts, il giocatore di bridge Gerli tra i 12. Ha sbagliato tutte le previsioni

Il governo Draghi ha deciso di ridimensionare il Cts. Il Comitato tecnico scientifico è passato così da 26 a 12 membri. Sarà coordinato da Franco Locatelli e avrà come unico portavoce Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss. Ma tra i prescelti spunta una new entry, si tratta di un ingegnere esperto di bridge, Alberto Gerli. Il suo nome - si legge su Repubblica - è tristemente famoso su Youtube. Infatti, ad inizio pandemia, Gerli si è avventurato in modelli matematici, per prevedere l'evoluzione della malattia, ma tutti i suoi numeri si sono rivelati poi sbagliati.

È entrato nel nuovo Cts - prosegue Repubblica - pare su indicazione della Lega. Ora, queste previsioni sbagliate hanno fatto storcere il naso all’intera comunità scientifica. Il ricercatore dell’Ispi, Matteo Villa, ha messo in fila su Twitter tutte le falle del modello Gerli che, per citare il professore di Economia della Sapienza Fabio Sabatini, «è intriso di fallacie logiche e giunge a conclusioni inaffidabili e fuorvianti"."Il lockdown non serve più a nulla», esordì poco dopo l’inizio della prima zona rossa in Lombardia.