Decreto Natale, parla Conte: ecco tutte le nuove regole anti-contagio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di Natale con le nuove regole di contenimento del Covid per le festività di fine anno.

Alle 21.45 in diretta la conferenza stampa del premier Conte che annuncia tutte le decisioni.

FRANCESCHINI: 'BENE LE NUOVE REGOLE RESTRITTIVE APPROVATE DA CDM'

"Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contagi e prevenire una terza ondata. Saranno un Natale e un Capodanno diversi per tutti ma il sacrificio va fatto, perché servirà a evitare sofferenze e salvare vite". Lo scrive su twitter il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini.

GUALTIERI: PIENO SOSTEGNO A ESERCIZI COMMERCIALI

"La tutela della Salute resta la priorita' del Governo. Per questo il Cdm vara nuove regole piu' restrittive per contenere i contagi durante le feste. Daremo pieno sostegno agli esercizi commerciali che subiranno danni economici. Affrontiamo questi ulteriori sacrifici insieme". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo il via libera del Cdm al decreto con la stretta di Natale.

CORONAVIRUS, BONAFEDE: 'DECISIONI DIFFICILI MA NECESSARIE, RIPARTIRE IN SICUREZZA A GENNAIO'

''Dobbiamo portare avanti la battaglia contro il virus con determinazione, anche prendendo decisioni non facili, sulla base delle valutazioni della comunità scientifica. Il Cdm ha adottato misure importanti per queste festività natalizie: ristorando le attività in difficoltà, è necessario fare il possibile per proteggere la salute dei nostri cittadini, con l'obiettivo di ripartire in sicurezza a gennaio''. Lo afferma il capodelegazione del M5S Alfonso Bonafede.