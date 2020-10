Di Maio: "Lockdown? Non ci sarà. Raggi bis? Non fissiamoci sui nomi"

Coronavirus, Di Maio: "Non ci sarà lockdown. Non ce lo possiamo permettere"

"Non solo sono d'accordo" nel dire che non ci sarà un nuovo lockdown ma dico anche che "l'Italia non si può permettere un nuovo lockdown: i nostri sistemi produttivi e commerciali non se lo possono permettere", ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite alla trasmissione di Rai 3 Mezz'ora in più. "Entro la fine dell'anno, grazie all'accordo con Oxford University avremo le primi dosi del vaccino e dall'inizio dell'anno prossimo inizieremo le vaccinazioni", ha assicurato il ministro pentastellato. "Finalmente avremo uno strumento pre fronteggiare il virus. Dobbiamo riuscire ad affrontare la primavera con fiducia".

Coronavirus, Di Maio: "Numeri preoccupanti ma Campania ce la farà"

Interpellato sulla situazione sanitaria in Campania, Di Maio ha affermato di escludere "totalmente che vi sia una situazione fuori controllo in Campania. Sicuramente i numeri della Campania ci devono preoccupare. C'e' un sistema sanitario che ha cominciato ad attrezzarsi" sin da marzo e aprile, "sono sicuro che la Campania ce la farà - e ha aggiunto - Conoscete lo stato dei miei rapporti con il governatore De Luca. Per me sarebbe semplicissimo fare lo scaricabarile. Ma non lo farò".

I nodi delle elezioni dei sindaci. "In questo Governo si lavora bene. Dobbiamo fare alleanze programmatiche anche in altri città come per il Governo nazionale. Non mi fossilizzerei sui sindaci uscenti. Per me la Raggi ha governato bene" @luigidimaio #mezzorainpiu @RaiTre pic.twitter.com/Gn2CYGmQ92 — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) October 11, 2020

Roma 2021, Di Maio: "Non scarico nessuno ma non mi fossilizzerei sul nome Raggi"

"Nel 2021 vanno si voterà per i sindaci di alcune città importanti come Milano, Roma, Torino e Bologna “dobbiamo investire in sindaci che siano in sintonia con la coalizione di governo", suona un po' come un atto di "abbandono" la risposta di Di Maio a chi gli chiedeva del prossimo candidato M5s a Roma 2021. "Non mi fossilizzerei su Sala e la Raggi: sono sindaci uscenti", ha affermato il ministro degli Esteri. "Per me Raggi ha lavorato bene. Non ho mai parlato di scaricare qualcuno", ha poi tenuto a precisare. Di Maio esclude una scissione nel Movimento 5 stelle. "Per la mia esperienza come capo politico, ritengo che il Movimento sia "abbastanza elastico" e che "quando ci sono delle sollecitazioni, non si spezzi". "Sono anni che nel Movimento ci sono idee diverse e convivono insieme. Adesso, dopo 11 anni, c'è bisogno di mettere alcune cose organizzative", conclude il ministro degli Esteri.