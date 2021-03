Dpcm: Campania, Puglia e Piemonte zona rossa. Lockdown a Pasqua dal 3 al 5/4

Dpcm, Campania e Puglia rosso scuro: Pasqua blindata, lockdown dal 3 al 5/4

L'emergenza Coronavirus in Italia non accenna a placarsi. Dopo un anno dal primo lockdown totale, si torna a parlare della stessa misura anche per questa primavera. Il numero dei contagiati continua inesorabilmente a crescere. Preoccupa la situazione negli ospedali, è stata raggiunta la soglia critica del 30% delle terapie intensive occupate per casi Covid. Resta sempre costantemente drammatico il dato sui morti giornalieri. Per questo il governo - si legge sul Corriere della Sera - darà un'ulteriore stretta modificando il Dpcm in vigore. Scatterà la zona rossa per tutte le aree dove i contagi superano i 250 casi su 100mila abitanti a settimana e misure più strette per le regioni in fascia gialla. C'è già una certezza: la settimana di Pasqua sarà blindata, proprio come era accaduto per le festività natalizie.

Molti sindaci e governatori la stretta l’hanno già decisa autonomamente. La Puglia da gialla passerà con ogni probabilità direttamente in rosso. Michele Emiliano, per combattere gli assembramenti ha vietato da ieri fino al 6 aprile «lo stazionamento » davanti alle scuole e nei luoghi pubblici (piazze, lungomare, belvedere) «se non si è in solitudine o in compagnia di persone conviventi o del proprio nucleo familiare o se non per usufruire di servizi essenziali». E pure il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha dispo sto da oggi fino al 21 marzo la chiusura al pubblico di lungomare, parchi e piazze «fatta salva la possibilità di accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni».

Per l’ufficialità - prosegue il Corriere - bisogna attendere l’analisi degli ultimi dati e il confronto con le Regioni fissato per questa mattina. Proprio come accaduto a dicembre, scienziati e ministri sembrano d’accordo che un allentamento in occasione delle festività potrebbe causare una diffusione altissima del Covid-19. Per questo il decreto prevederà divieti mirati in quei sette giorni e in particolare da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile. Limitati al massimo gli spostamenti, non saranno consentiti pranzi, incontri con più persone non conviventi. gite. E non è escluso — così come avvenuto a Natale — che si decida di chiudere bar e ristoranti.

E' un quadro da zona rossa anche quello che emerge per il Piemonte dai dati dell'ultimo report settimanale del ministero della Salute. Il dato Rt puntuale e' pari a 1.41 (superiore al valore 1.25 definito per il passaggio in zona rossa). L'incidenza e' di 279 casi ogni 100mila abitanti. Aumentano i focolai e la percentuale di tamponi positivi. Oltre soglia anche l'occupazione di posti letto sia di terapia intensiva (36% in crescita rispetto al 29% della settimana precedente e oltre la soglia limite del 30%) sia di posti letto ordinari (42% in crescita rispetto al 37% della settimana precedente e oltre la soglia limite del 40%).

Tutti gli indicatori Covid della Lombardia, secondo i dati della Fondazione Gimbe, sono in rosso. Su 100.000 abitanti i positivi sono 821. La variazione percentuale e' al 22%, tra le piu' alte. I posti letto occupati nei reparti da pazienti Covid hanno raggiunto la soglia del 46%, quelli in terapia intensiva del 43%. La settimana scorsa erano rispettivamente al 41% e al 34%. Gia' da due settimane, quindi, gli ospedali lombardi registrano numeri che superano le soglie di allarme stabilite dal ministero della Salute (40% ricoveri ordinari, 30% terapie intensive). Questi dati potrebbero presagire, da lunedi', un passaggio in zona rossa. Anche perche' le vaccinazioni delle categorie piu' a rischio, limitate per adesso agli over 80, procedono ancora a rilento: la percentuale di ultra 80enni che ha ricevuto almeno una inoculazione si attesta al 25% (la media nazionale e' del 30%).