Dpcm, Italia rossa: "E' la terza ondata". Campania ed Emilia da lunedì chiudono

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Il presidente della Fondazione Gimbe non ha dubbi: "E' iniziata la terza ondata". Il governo prova a correre ai ripari per fronteggiare una situazione sempre più critica. Aumento esponenziale dei contagi e ricoveri negli ospedali tornati a livelli altissimi. A preoccupare maggiormente sono le terapie intensive. Ormai le varianti la fanno da padrone in tutto il Paese. Drammatico il dato giornaliero sui decessi. Sarà il monitoraggio di oggi - si legge sul Corriere della Sera - a stabilire il cambio dei colori che scatterà lunedì 8 marzo dopo l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza.

A rischiare di scivolare in zona rossa sono: l’Emilia-Romagna, già costellata di province con restrizioni più dure e la Campania, con una «fortissima crescita del contagio» connesso alle varianti. Piemonte e Abruzzo - prosegue il Corriere - restano in bilico. Mentre la Lombardia ha giocato d'anticipo mettendosi in zona arancione scuro. Dopo un periodo di apparente calma piatta, la curva dell’epidemia è tornata salire: in una settimana (24 febbraio-2 marzo) i contagi sono aumentati del 33% certifica la Fondazione Gimbe. «È l’inizio della terza ondata—afferma il presidente Nino Cartabellotta — che trova la strada spianata. Le zone rosse vengono decise troppo tardi e la campagna vaccinale fatica a decollare".