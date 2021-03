Dpcm, no zone gialle fino a 30/4. Scuole aperte dopo Pasqua in zona rossa

NUOVO DPCM/ NO ZONE GIALLE FINO A FINE APRILE. SCUOLA APERTE FINO ALLA PRIMA MEDIA IN ZONA ROSSA

Nessun ritorno alle zone gialle fino alla data del 30 aprile. E' quanto filtra dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi con le forze di maggioranza e i vertici del Cts in vista del prossimo Dpcm. Le aree del Paese meno colpite resteranno arancione, con tutti i divieti del caso. La decisione sarebbe resa necessaria dal quadro epidemiologico che continua a preoccupare il governo. Ad ogni modo, in zona rossa le scuole - fino alla prima media - torneranno alle lezioni in presenza.

Nelle regioni dove la curva epidemiologica mostrerà una discesa, l'idea del governo, dopo Pasqua, è quella di concedere fiato alle categorie più penalizzate dall’inizio della pandemia come i gestori di bar e ristoranti. Si parla di una sorta di "fascia gialla rafforzata", come ha scritto stamane il Corriere della Sera, che preveda l’apertura dei locali a pranzo, sia pur con un orario ridotto, fino alle 15/16, per evitare l'aperitivo. Mantenendo però i divieti della fascia arancione nel fine settimana e il lockdown per quello del primo maggio. Per il decreto che sarà in vigore dal 7 aprile i ministri che sostengono la linea del rigore chiedono ancora un mese di divieti eliminando la fascia gialla. Restrizioni che diventerebbero lockdown per sabato primo maggio e domenica 2.