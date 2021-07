Finale europei, Sileri lancia l’allarme: “Rischio focolai con assembramenti"

Finale Europei 2021, Sileri: “Attenzione ad assembramenti in piazza, rischiamo maxi focolai come a Maiorca. Usare la mascherina anche all'aperto"

Finale Europei 2021, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervendo alla trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus fa il punto sui rischi legati ai festeggiamenti dei tifosi in piazza, in vista della finale degli Europei 2021 di domenica 11 luglio tra Italia e Inghilterra: "In una piazza gremita di persone, in cui non tutti hanno fatto il vaccino o il tampone, si può generare un focolaio. Ed è quello che accadrà perché la variante Delta è più contagiosa e perché il numero di vaccinati in Italia non è ancora sufficiente, dobbiamo stare attenti perché rischiamo quello che è accaduto a Maiorca, dobbiamo evitare assembramenti e portarci sempre la mascherina in tasca per poterla utilizzare in caso di assembramento",

Se in una piazza "c'è anche una singola persona positiva alla variante Delta e intorno solo un 20% di vaccinati, ci sono buone chance che si determinino tanti micro satelliti di infezione che poi potrebbero diventare focolai quando quelle persone si spostano e magari si portano il virus in vacanza dove incontrano persone non vaccinate. E da lì il virus si fa qualche viaggio itinerante ed ecco che i mille casi che vediamo ogni giorno possono triplicarsi", ha sottolineato il sottosegretario alla Salute.

"Nel Regno Unito- ha poi precisato Sileri- c'è una quota altissima con la doppia dose di vaccino, noi ancora non abbiamo metà della popolazione vaccinata e considerando che abbiamo milioni di anziani vaccinati potrebbero esserci più persone che vengono ricoverate in ospedale. Quindi: vaccinatevi, così sarete protetti voi e gli altri, non solo contro il Covid, contro tutto, perché non ci saranno gli ospedali pieni quando magari è necessario curarsi per un'altra patologia o per un incidente''.

Infine, sulla possibile riapertura dei locali ha affermato: "Speriamo che vengano riaperte presto le discoteche con il green pass. Ma il green pass non deve essere solo un pezzo di carta, deve essere anche un modo di pensare: io faccio vaccino e metto in sicurezza me stesso e gli altri".