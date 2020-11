G20: equa distribuzione del vaccino. Sostegno ai Paesi poveri e indebitati

Covid: impegno G20 per equa distribuzione vaccino - I leader del G20 si sono impegnati ad assicurare un'equa distribuzione dei vaccini contro il Covid-19 nel mondo e hanno riaffermato il loro sostegno ai Paesi poveri e indebitati. E' quanto si legge nella bozza delle conclusioni del vertice, svoltosi solo in forma virtuale sotto la presidenza saudita. Il gruppo ha espresso inoltre un sostegno unitario al commercio multilaterale e alla lotta contro il cambiamento climatico ma le conclusioni del summit, sottolinea France Presse, sono povere di dettagli su molti dei temi al centro dell'agenda, segno delle divergenze che ancora permangono in un G20 chiamato ad affrontare l'emergenza pandemica e una delle recessioni piu' profonde dell'epoca contemporanea.

G20: Dichiarazione finale, azione coordinata globale e' piu' necessaria che mai per superare sfide - I leader del G20 restano uniti nella convinzione che un'azione globale coordinata, la solidarieta', la cooperazione multilaterale siano oggi piu' necessarie che mai per superare le sfide attuali e realizzare le opportunita' del 21mo secolo, attraverso l'empowering delle persone, la salvaguardia del pianeta e modellando nuove frontiere. "Siamo impegnati a guidare il mondo nel forgiare un'era post-Covi 19 forte, sostenibile, bilanciata e inclusiva". E' quanto si legge nell'incipit della Dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice G20 organizzato dall'Arabia Saudita, presidente di turno prima di cedere il testimone all'Italia che iniziera' la sua presidenza nel gennaio 2021.



G20: Conte, 3 pilastri: persone, pianeta, prosperita' - "Vogliamo promuovere una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente. La nostra intenzione e' mettere in atto tutte le misure necessarie per una ricostruzione quanto piu' solida ed efficace, promuovendo una societa' piu' equa, un pianeta piu' pulito e sano e un ambiente economico piu' prospero, per noi e per i nostri figli. Abbiamo molto chiara l'esigenza di ricostruire la fiducia tra le generazioni. Per questo motivo, abbiamo deciso di incentrare il nostro programma di lavoro su tre pilastri: Persone, Pianeta e Prosperita'". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, al summit del G20.



G20: Conte, Italia per accesso vaccini universale e equo - "Ci impegneremo ad affrontare le principali sfide legate all'emergenza sanitaria, con particolare riferimento all'accesso universale ed equo ai vaccini e al rafforzamento dei sistemi sanitari. Tutti questi temi verranno sviluppati anche in sinergia con il Global Health Summit che l'Italia ospitera' il prossimo anno in collaborazione con la Commissione Europea e che coinvolgera' tutti voi Leader partecipi del G20 insieme alla societa' civile". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, al summit del G20.



G20: Conte, ripresa economica con empowerment donne - "Su questa base potremo sostenere la ripresa economica, anche promuovendo l'empowerment femminile; affrontare la poverta' e le disuguaglianze, vecchie e nuove, per non lasciare nessuno indietro; favorire la transizione energetica e combattere i cambiamenti climatici; sfruttare le immense opportunita' offerte dalla digitalizzazione; rafforzare il sistema commerciale globale secondo i principi di trasparenza, non discriminazione, inclusivita', in modo da perseguire un approccio multilaterale realmente efficace". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, al summit del G20.

G20: Conte, "Presidenza italiana ha obiettivi ambiziosi" - "Sono convinto che il G20 possa guidare il mondo nella giusta direzione. La presidenza italiana cerchera' d sottolineare il ruolo chiave del Forum nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi, verso la ricerca di intese nell'ambito delle cornice definita dalle tre Convenzioni di Rio sul clima, sulla biodiversita' e la desertificazione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo saluto al G20.

G20: Conte, "Italia si impegna per pieno successo COP26" - L'Italia "e' fortemente determinata a uscire dal carbonio entro il 2050". Lo ha detto al G2 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Questo traguardo - ha aggiunto - ci servira' come motore e bussola per il nostro recupero. E' con questo spirito che siamo impegnati per il pieno successo della COP26, che sara' presieduta dal Regno Unito in partnership con l'Italia".

L'Italia, ha proseguito il presidente del Consiglio, ospitera' "un evento innovativo, dando modo ai giovani di tutto il mondo di scambiare idee, punti di vista e e anche spunti critici - spero, in uno spirito costruttivo - con i negoziatori e i ministri presenti agli appuntamenti che precedono la COP". La presidenza italiana, ha sottolineato Conte, "concentrera' la propria attenzione sul nesso tra clima e energia, e su come realizzare una rapida transizione verso un futuro libero dal carbonio". "Non vi sono alternative - ha continuato - alla necessita' urgente di ridurre le emissioni. Cio' va messo al centro di tuti i nostri sforzi per la lotta al cambiamento climatico". Il G20, ha concluso Conte, "ha bisogno di mostrare al mondo la leadership nel far diventare tutto cio' una realta'".

G20: Trump, Usa bravi sul clima, accordo Parigi ingiusto - L'accordo di Parigi era ingiusto per gli Stati Uniti che, negli ultimi quattro anni, hanno fatto "incredibili passi in avanti" sul clima. Lo afferma Donald Trump intervento alla sessione sul cambiamento climatico al G20.