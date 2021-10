Green Pass, un milione di italiani al lavoro senza Qr code: ecco chi sono

Il buco nero esiste ancora. Sono ancora 7 milioni e 600mila gli italiani che non hanno fatto neanche una dose di vaccino anti Covid-19. E sono quelli tra i 30 e i 49 anni che fanno più resistenza. Mentre tra i piu' giovani l'adesione e' alta: l'80,5% nella fascia tra i 20 e i 29 anni si e' immunizzato. Sono in totale 88 milioni i vaccini finora somministrati, con l'81,9% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo. Una percentuale che sfiora l'86% se si considera chi ha fatto almeno una dose.

Un milione di italiani a lavoro senza Qr code: ecco come fanno e chi sono

Intanto, secondo Il Messaggero, sarebbero almeno un milione gli italiani che continua ad andare a lavorare senza esibire il green pass. "Principalmente autonomi, ditte individuali o liberi professionisti che in qualche modo stanno sfuggendo all'obbligo del pass", scrive il quotidiano romano. "L'evidenza si annida nei numeri. Ad oggi gli italiani in età lavorativa non ancora vaccinati - ricorrendo alla suddivisione in fasce del monitoraggio vaccinale, quelli dai 20 fino ai 65 anni - sono circa 5 milioni. Con un calcolo per forza di cose poco accurato, si può incrociare questo numero con quello del tasso di occupazione in Italia che secondo l'Istat ad agosto era del 58,1 per cento. In questo modo è possibile stimare che i lavoratori senza pass ottenuto per la vaccinazione anti-Covid oggi sono circa 2,9 milioni. Depurando poi questo dato - per eccesso - con chi ha il pass perché guarito dal Covid, chi è in malattia, in ferie o in maternità si può prendere per buono un 2,3-2,5 milioni di lavoratori. A questi però vanno sottratti ovviamente coloro che si recano al lavoro con Green pass ottenuto attraverso un tampone. Negli ultimi due giorni di cui sono disponibili i dati - il 20 e il 21 ottobre, mercoledì e giovedì - i tamponi effettuati e validi per 48 ore sono però circa 1,4 milioni. Vale a dire che restano fuori dal conteggio di chi ha o meno il pass almeno un milione di lavoratori. Cittadini che continuano quindi a lavorare senza Qr code".