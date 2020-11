Il Natale 'sobrio' costa 5 miliardi. Taglio per panettone, spumante e..

Una eventuale deroga agli spostamenti tra Regioni a Natale interessa oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in viaggio nel periodo delle feste di fine anno per raggiungere parenti, amici o fare vacanze. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe' in riferimento alle possibili misure previste a fine anno per la necessita' di contenere il contagio da Covid-19. Si tratta di una opportunita' per il turismo con una spesa stimata di 4,1 miliardi nelle strutture impegnate nell'alloggio, nell'alimentazione, nei trasporti, shopping e souvenir. Si stima peraltro - precisa l'organizzazione agricola in una nota - che 1/3 della spesa di italiani e stranieri in viaggio in Italia sia destinata all'alimentazione.



A preoccupare sono pero' le limitazioni a cenoni e pranzi che mettono a rischio i cinque miliardi che sono stati spesi lo scorso anno dagli italiani, in casa e fuori, solo per imbandire le tradizionali maxi tavolate delle feste di fine anno composte in media da 9 persone, secondo l'analisi Coldiretti/Ixe'. La riduzione dei commensali e' infatti destinata a provocare un taglio - sottolinea la Coldiretti - nei consumi di 70 milioni di chili tra pandori e panettoni, 74 milioni di bottiglie di spumante, tonnellate di pasta, 6 milioni di chili tra cotechini e zamponi e frutta secca, pane, carne, salumi, formaggi e dolci spariti dalle tavole lo scorso anno solamente tra il pranzo di Natale e i cenoni della Vigilia e di Capodanno.

Un Natale in famiglia per pochi significa infatti anche maggiore sobrieta' con meno brindisi ed una netta riduzione delle portate senza contare i tanti italiani, spesso anziani, che saranno costretti a trascorrerlo da soli. Il crollo delle spese di fine anno a tavola e sotto l'albero - spiega ancora la nota - rischiano di dare il colpo di grazia ai consumi alimentari degli italiani che nell'intero 2020 fanno segnare un crollo storico del 12 per cento con una perdita secca di 30 miliardi di euro, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Ismea dalle quali si evidenzia che gli effetti delle pesanti difficolta' di bar, ristoranti e pizzerie non sono compensati dal leggero aumento degli acquisti familiari di cibi e bevande.