Il report dell’ISS: la quarta dose non funziona e dura solo 120 giorni

Il report dell’ISS: la quarta dose e la continua vaccinazione antiCovid, anche gli esperti Gismondo, Broccolo e Tarro critici con le inoculazioni a ripetizione

Con tante inoculazioni di vaccino Covid cala l’immunizzazione della persona. Questo in soldoni l’effetto paradosso che sembra emergere dagli ultimi dati del report che l’Istituto Superiore di sanità pubblica l’11 novembre, con riferimento al 9 dello stesso mese, dal titolo “Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale”. In sostanza accade che per gli over 80, la popolazione più esposta, due dosi di vaccino anti Covid, nel lungo termine, siano più efficaci dei due richiami successivi. Emerge dal grafico di confronto pubblicato a pagina 27 della relazione anche se l’ISS poco prima, a pagina 4 e 5, si è esprime con una sintesi più in linea con le considerazioni classiche, inserendo come ente di confronto i non vaccinati: “L’efficacia del vaccino (riduzione percentuale del rischio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati, cfr. Tabella 7) nel periodo di prevalenza Omicron (a partire dal 3 gennaio 2022) nel prevenire i casi di malattia severa è pari al 69% nei vaccinati con ciclo incompleto o completo o pari all’82% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Nella fascia 80+ è pari al 81% nei vaccinati con ciclo incompleto o completo o pari all’88% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster o pari all’92% nei soggetti vaccinati con 2° dose booster entro 120 giorni o pari all’83% nei soggetti vaccinati con 2° dose booster da oltre 120 giorni”.

Quello che si comprende è che dopo la seconda dose, le altre non migliorano il risultato, se non per un arco di tempo limitato, 120 giorni. E l’efficacia con la quarta dose di vaccini a mRna è molto limitata.

Aumentare le dosi non vuol dire aumentarne l’efficacia con problematiche che potrebbero emergere per anziani e fragili.

Per capirne di più abbiamo chiamato alcuni studiosi chiedendo loro un commento esteso a quanto letto.

La microbiologa clinica e virologa Maria Rita Gismondo: “Come sempre i dati dell’ISS sono quelli più reali ma da tempo purtroppo non ascoltati. Da quando si diceva che la polarità della malattia sono concentrate nelle ultime fasce di età, gli ultra anziani e fragili sono esposti, che i giovani non sono assolutamente, per fortuna, toccati se non in maniera molto molto lieve ma il problema si presenta per i fragili. Quindi: attenti alle vaccinazioni, sono da farsi solo ai fragili per quelle fasce di età. Altri dati sempre dell’ISS ci hanno detto che in due anni e mezzo solamente una sessantina di giovani dai 5 ai 19 anni purtroppo hanno avuto un esito nefasto, ma erano dei fragili che probabilmente con qualsiasi altra infezione avrebbero avuto il medesmo esito. In questo senso i dati non supportano assolutamente l'utilità di dover vaccinare i bambini. Così l'ultimo report ci dice che praticamente il ciclo completo di vaccinazione, le tre somministrazioni, protegge dalla ospedalizzazione e dal decesso ma quando si fanno altre somministrazioni questa efficienza del vaccino decade al punto tale che la curva nelle fasce più alte di età, nella curva di decessi ospedalizzazione è purtroppo più alta in coloro che hanno fatto le dosi booster successive, la famosa quarta dose. Questi dati hanno assolutamente il diritto di essere esaminati perché la scienza non è un dogma”.

Il microbiologo e virolo Francecsco Broccolo: “È inutile commentare questo perché ci si scontra con la linea difensiva (di chi sostiene continui booster e vaccinazioni persino sui bambini) imperniata sull’effetto paradosso secondo cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile, se non maggiore, tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati. La realtà è che il nuovo quadro epidemiologico con Omicron 5 e Bq1 continua a dimostrare scarsa virulenza in una popolazione iperimmunizzata dalle vaccinazioni e dalle pregresse infezioni naturali sintomatiche e/o asintomatiche (quindi non palesate) non giustificano più continui richiami a tutta la popolazione”.

Lapidario il professore Giulio Tarro: “Gli inglesi hanno già dimostrato, con la pubblicazione dei loro dati, che dopo 2 vaccinazioni complete di Covid-19 a mRNA si ha una riduzione dell'immunità verso tutte le infezioni”.