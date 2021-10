Inflazione su e forniture a rischio: l'effetto diseguaglianza dei vaccini

Vaccini, le conseguenze delle diseguaglianze tra Paesi non sono solo sanitarie

La pandemia ha messo in rilievo tante fragilità. Dall'economia alla vita sociale, dalla stabilità politica al vuoto culturale, tutti abbiamo fatto i conti con i "grandi cambiamenti". Ma, in alcune zone del mondo, qualcuno ci ha rimesso più di altri. Soprattutto in questa fase post emergenza, nella quale la vaccinazione è l'unica arma cruciale per "andare avanti".

E mentre in Occidente si parla già di terza dose, in altre parti del mondo c'è chi fa ancora fatica a distribuire la prima. Il divario si fa ancora più evidente nei mercati emergenti. In questi paesi solo il 28% della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino, rispetto al 57% nelle economie avanzate, spiegano gli analisti di Schroders, uno dei principali gruppi finanziari globali. Tra i maggiori esportatori della regione, sia il Vietnam che l’India hanno meno del 20% della popolazione vaccinata con due dosi.

A tal proposito, le organizzazioni mondiali hanno espresso preoccupazione riguardo al ‘nazionalismo dei vaccini’, per cui i Paesi esportatori di vaccini danno priorità alla propria popolazione prima di vendere all’estero. Chiaramente esiste il dovere morale di fornire più vaccini ai Paesi con bassi tassi di vaccinazione. A livello economico, vaccinando gran parte della popolazione i Paesi sono riusciti a riaprire, spingendo le previsioni di crescita. Al contrario, le economie con bassi tassi di vaccinazione sono spesso costrette ad adottare strategie “Zero Covid”.



La distribuzione ineguale dei vaccini, spiegano gli analisti di Schroders, sta impattando sulle catene di approvvigionamento globali e pesando sull’inflazione in tutto il mondo. E con l'avvicinarsi del Natale, i venditori al dettaglio stanno già avvisando di potenziali carenze e aumenti dei prezzi su alcuni prodotti come i giocattoli. Il motivo? La variante Delta, in assenza di vaccini, ha spinto alcuni Paesi a reintrodurre alcune restrizioni, portando a colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento. Di conseguenza, i tempi di consegna sono diventati più lunghi e ciò probabilmente porterà a costi più alti per produzione e trasporto. Sebbene i prezzi più elevati indotti dai colli di bottiglia delle catene di approvvigionamento siano spesso considerati temporanei, cotinuano gli analisti, le continue disruption legate al Covid potrebbero significare che l’impatto sull’inflazione sarà più duraturo.

Nel mirino delle catene di approvigionamento ci sono sicuramente Vietnam e Taiwan. Le autorità vietnamite, spiegnao gli analisti, hanno dovuto chiudere alcune fabbriche a causa del recente aumento dei casi di Covid, con un impatto sul settore abbigliamento e calzature, dato che il Vietnam è il secondo esportatore al mondo di questi beni. Taiwan invece, proseguono gli analisti di Schroders, è uno dei principali produttori ed esportatori di componenti per i circuiti elettronici, noti come chip di semiconduttori. L’offerta di chip da Taiwan ha sofferto di carenze di acqua ed elettricità e il Covid ha ulteriormente peggiorato la situazione, con un effetto domino sulla produzione di altri beni di consumo.

Riflessi devastanti si notano anche negli Stati Uniti: le auto nuove e usate hanno alimentato il tasso di inflazione core, oggi sui massimi storici. I prezzi del mercato delle auto usate sono stati spinti al rialzo dalla carenza di offerta di nuovi veicoli, mentre le pressioni sui prezzi nel settore auto sembrano aver raggiunto il picco, siamo ancora lontani da una riduzione dell’impatto delle carenze di chip, dichiarano gli analisti. Con la conseguenza che l'impatto positivo dei prezzi dei veicoli sull’inflazione sottostante probabilmente permarrà anche nel 2022.

Quindi, fornire vaccini a Paesi con bassi tassi di persone immunizzate, oltre ad essere un'arma potente per di ridurre i contagi da Covid, è uno strumento economico dalle più ampie implicazioni. Con i vaccini, i governi saranno più spronati verso le riaperture, e una maggior flessibilità. Ciò ridurebbe oltre che l'inflazione, anche la crisi legata all'approvigionamento.

Gli effetti dei colli di bottiglia sulle catene sono spesso ritenuti temporanei, ma più a lungo durano, maggiore è il rischio che impattino sull’inflazione sottostante in modo significativo, spiegano gli analisti. Ciò implicherebbe maggiori pressioni sulle banche centrali mondiali per un restringimento delle politiche prima più che dopo, concludono gli esperti.