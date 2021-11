Kennedy, l'ultimo della stirpe a Milano: "Qui per dire che i vaccini uccidono"

Robert Kennedy jr: "A Milano per dire che i vaccini uccidono

"Non sono No Vax. Dico semplicemente che i vaccini devono essere testati per la sicurezza nello stesso modo in cui testano gli altri medicinali. Negli Usa i vaccini sono gli unici farmaci esenti dai test di sicurezza. È impossibile stabilire se un particolare vaccino sta causando più feriti e morti di quanti ne sta evitando. Se qualcuno sarà in grado di dimostrare che la popolazione vaccinata è più sana di quella non vaccinata, allora sarò per il vaccino". Così in un'intervista a Repubblica Robert Kennedy jr, avvocato e nipote di Jfk.

Il nipote di Jfk: "I diritti umani sono sotto attacco"

"Ho fatto questa previsione a Berlino nell'agosto 2020: che i governi avrebbero usato la pandemia come pretesto per abolire i diritti costituzionali. Come avevo previsto, abbiamo assistito allo sradicamento globale della libertà di parola in tutte le democrazie liberali. Abbiamo visto scomparire i diritti di proprietà man mano che i governi chiudono le attività commerciali senza indennizzi pubblici. Negli Stati Uniti il governo ha chiuso le chiese per un anno, è stato un attacco alla libertà religiosa. Il governo ha abolito i processi con giuria e implementato la sorveglianza track and trace. I nostri diritti costituzionali e, fondamentalmente, i diritti umani sono sotto attacco", aggiunge.