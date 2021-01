Liguria, anziana morta dopo il vaccino. Toti: “Stiamo approfondendo”. Il video

“Aveva 90 anni e i nostri medici non sanno ancora dire se vi sia un nesso di causa-effetto tra il vaccino e la reazione avuta e l’emorragia celebrare, potrei dire che molti propendono per il no, ma aspettiamo che l’autopsia e tutti gli esami che verranno fatti verranno ovviamente poi valutati dagli esperti e non certo da me che poco posso dire da questo punto di vista. In ogni caso è già stata avviata…tutte le informazioni sono state trasmesse ad AIFA; l’Agenzia Italiana del Farmaco, sono state trasmesse al capo della Prevenzione nazionale del Ministero, stiamo ovviamente approfondendo tutti gli aspetti di questa situazione”. Così il Presidente della Regione Liguria in un video in diretta su Facebook.