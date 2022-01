Covid, "terapia e non vaccino? Obbligo contro la Costituzione"

“Stato di emergenza o stato di guerra”?

Ma si tratta di un vaccino o di una terapia? E che conseguenze giuridiche -soprattutto sotto il profilo della costituzionalità- ha questa distinzione? Il problema viene sollevato da più parti e-come sottolineato anche da Andrea Crisanti su questa testata, oltre che da numerosi membri della comunità scientifica che preferiscono rimanere anonimi- non è un problema da poco. Soprattutto dopo l’intervista rilasciata da Pier Guido Rasi sul Secolo XIX, dove si afferma che “la memoria immunologica del vaccino dura a lungo e protegge dalla malattia, ma è la protezione dal contagio che va rinforzata spesso” e che i cosiddetti vaccini proteggono “solo in parte” dal contagio. Lo stesso Crisanti aveva affermato su Affaritaliani che “sussiste un problema giuridico, perché lo si fa per impedire la malattia, non per limitare la trasmissione. Questo diventa un obbligo terapeutico, una novità assoluta nella sanità pubblica?

E qui a spiegare il vulnus provvede Fabio Garaventa, responsabile nazionale delle riforme della giustizia per il Partito Repubblicano, avvocato (anche difensore di Beppe Grillo dal 2000 al 2007 fino a che le divergenze sul fronte politico non interruppero il rapporto), membro del gruppo Cottarelli per la riforma della giustizia penale. Perché la domanda se è vaccino o terapia ha a che fare con un rischio di incostituzionalità eclatante.

La storica sentenza 307 sull’obbligo vaccinale e l’assunzione di responsabilità dello Stato in caso di eventi avversi.

“La corte costituzionale si e espressa fin dal 1990, con una sentenza 307 che fa scuola nell’ambito dell’obbligo vaccinale, specificando che la Costituzione mette davanti a tutto la salute individuale. Nel caso di necessità collettiva, la Costituzione apre all’obbligo a condizione essenziale che lo stato di fronte a eventi avversi se ne assuma la responsabilità”.

“Abbiamo altri interventi normativi sull’obbligo che hanno sempre tenuto conto di questo pilastro – continua Garaventa, specificando che “questi presidi medici vaccinali sono stati indicati in grado di immunizzare e se così fosse stato sarebbero rientrati nella sentenza. Ma ora sappiamo che non lo sono. Lo stesso Cts prevede migliaia di infettati al giorno e non possono essere tutti no Vax”.