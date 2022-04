"Quarta dose estesa dopo l'estate". Vaccino, Speranza è uscito allo scoperto

Covid, quarta dose vaccino in autunno. Il ministro svela il piano

Il ministro della Salute Roberto Speranza esce allo scoperto e per la prima volta fissa una data per la quarta dose del vaccino anti-Covid estesa. "Valuteremo - spiega Speranza al Corriere della Sera - con le nostre autorità scientifiche se immaginare, da dopo l’estate, di estendere la quarta dose ad altre fasce di popolazione oltre a quelle per le quali in questi giorni è stata raccomandata". Finora, lo sottolinea lo stesso ministro, nessun Paese ha previsto la quarta dose per tutti. «Quali saranno le categorie alle quali suggerire la quarta dose, lo capiremo con i nostri scienziati, e con l’evoluzione delle ricerche. Intanto la mia raccomandazione è di vaccinare in tempi brevi ultraottantenni e fragili".

"Raccomandiamo ancora la mascherina — spiega Speranza al Corriere — negli ultimi dieci giorni di aprile, valuteremo fino a quando tenerle". Il virus, con la contagiosissima Omicron 2, circola ancora parecchio: oltre un milione e 200 mila italiani sono positivi. Inoltre è appena stata identificata un’ulteriore variante, la BA.2.3, che secondo il Ceinge, è presente in circa il 20% dei casi di Covid. La discesa dei contagi però continua: ieri 62.037 nuovi casi, 155 morti, ricoveri in calo dell’1% dopo tre settimane di crescita.

