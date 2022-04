Remuzzi: "La variante Xe mi preoccupa. Guardate che succede a Hong Kong"

Covid, Remuzzi: "In Inghilterra sequenziano Xe ed è già molto diffusa"

Non c'è tregua neanche sul fronte Coronavirus. La nuova variante Xe preoccupa gli esperti ed è il segno di una problematica in rapida evoluzione. "Si tratta - spiega il professor Giuseppe Remuzzi dell'Istituto Negri al Corriere della Sera - di una variante ricombinante, ovvero che ha unito in sé parti di Omicron BA.1 e di Omicron BA.2. Al contrario di altri ceppi ricombinanti, come Xd e Xf (mix tra Delta e Omicron), che non hanno grande diffusione, Xe sta prendendo piede in Inghilterra (dove l’attività di sequenziamento è molto intensa) e ci aspettiamo che possa essere già presente anche in Italia".

"Bisogna guardare - prosegue Remuzzi al Corriere - quello che sta accadendo a Hong Kong: un’ondata pesantissima che dimostra in modo inequivocabile come Omicron non sia poco pericolosa in una popolazione, soprattutto anziana, poco vaccinata. Solo il ciclo completo con tre dosi ci può proteggere da questa e altre varianti. In Italia poi c'è un ulteriore problema. Tra il 5 e il 10% dei pazienti guariti da Covid presenta sequele di vario genere, una condizione erroneamente definita “Long Covid”: abbiamo quindi una platea di persone che non sono né malate né sane e che peseranno nei prossimi anni sul sistema sanitario".

