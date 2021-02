San Valentino: cosa fare in zona gialla per la festa degli innamorati

San Valentino: cosa fare per la festa degli innamorati nonostante le restrizioni dovute al Coronavirus

Il 14 febbraio è il giorno dedicato all'amore ma questo San Valentino sarà decisamente diverso rispetto al passato. Il Covid-19 ci ha costretto a ridurre al minimo il contatto umano e i rapporti sociali. Il fastidio derivante da tali condizioni si fa particolarmente sentire tra gli innamorati, soprattutto nel giorno in cui dovrebbero celebrare il proprio unico rapporto.

A seconda del colore della Regione in cui si trova ci sono regole differenti su spostamenti e attività a cui si può partecipare. In zona gialla le direttive sono meno restrittive e si può comunque trascorrere un piacevole San Valentino senza contravvernirvi e allo stesso tempo ridurre al minimo la possibilità di contagio da Coronavirus.

San Valentino cosa fare: gite fuori porta concesse solo in Regione

Il Coronavirus in zona gialla non ha bloccato la possibilità di una romantica gita fuori porta, anche se all'interno dei confini regionali. Fino al 15 febbraio resta infatti in vigore il divieto di lasciare la propria Regione ma le cose potrebbero cambiare la prossima settimana. Il divieto non vale però le seconde case, a prescindere dal colore della Regione in cui ci si reca, per i proprietari dell'immobile o gli affittuari con contratto superiore ai 30 giorni firmato dopo il 14 gennaio e conviventi.

San Valentino: cosa fare se si è lontani

Cosa fare se il proprio partner è lontano o in un'altra Regione? E' possibile ritrovarsi solo presso il luogo in cui si ha la residenza, domicilio o abitazione. In sostanza per i conviventi sarà possibile raggiungere il compagno/a anche fuori Regione. Chi non condivide la casa, invece, dovrà accontentarsi di una videochiamata.

San Valentino: niente cena, ma pranzo sì

Molte attività come ristoranti e bar sono chiusi la sera e il coprifuoco alle 22 riduce ulteriormente il tempo che è possibile passare insieme. Niente però vi vieta di pranzare con lo stessa aura di romanticismo e di fare un aperitivo entro le 18. Dopo è possibile usufruire solo del servizio di asporto. Chi vuole comunque festeggiare la sera può prenotare una stanza in un albergo con ristorante e consumare il pasto in camera.