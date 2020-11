Sanità Calabria, Zuccatelli si dimette. Verso ex rettore de La Sapienza Gaudio

Calabria, Renzi: Conte firmi subito nomina Strada se disponibile

"Ho imparato a conoscere Gino Strada quando lessi un suo libro, giovane studente. L'ho incontrato personalmente da sindaco: l'ho ascoltato, ci ho discusso, l'ho criticato su alcune cose, mi ha fatto emozionare su altre. E' un uomo vero. Un dottore vero. Un italiano vero. Se davvero e' disponibile a fare il commissario per la sanita' in Calabria, il presidente del Consiglio e il ministro della Sanita' possono fare una sola cosa per rimediare al pasticcio Cotticelli/Zuccatelli: firmare oggi stesso la nomina di Gino Strada a commissario per la sanita' in Calabria. Accompagnarlo fisicamente a Catanzaro. E dargli tutti i poteri. La sanita' calabrese e' in condizioni che non si possono raccontare: dare carta bianca a Gino Strada non e' la soluzione. Ma e' un ottimo inizio. Perche' Strada e' un uomo che non guarda in faccia nessuno: guarda negli occhi tutti, ma non guarda in faccia nessuno. E per la Calabria c'e' bisogno di una persona cosi'. Subito". Cosi' il leader di Italia viva Matteo Renzi su Facebook.

Intanto il manager romagnolo neocommissario è stato contattato dal ministro della Salute, Roberto Speranza ed è stato invitato al passo indietro. "Il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi ed io l'ho fatto. Non so chi mi sostituira' ma so che mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria". Lo ha detto all'Ansa l'ormai ex commissario alla sanita' in Calabria Giuseppe Zuccatelli. Zuccatelli era commissario anche dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. Incarichi da cui si e' dimesso.

Calabria, Gino Strada getta la spugna:"Commissario? Nessuna richiesta formale"

Gino Strada non sarà il coordinatore sanitario della Calabria. Dopo che si era fatto il suo nome per la guida dell'ente privo di una guida, dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, che "non sapeva di dover fare un piano anti Covid" e i dubbi e le perplessità sul successore Zuccatelli: "Le mascherine non servono a niente, bisogna baciarsi con la lingua per 15 minuti per prendersi il virus", ecco che il nome del fondatore di Emergency era emerso con forza. Proposto dalle Sardine, rilanciato dal M5s e sondato dal premier Giuseppe Conte.

"Una settimana fa - si legge sul Corriere della Sera - ho ricevuto la richiesta del Governo di impegnarmi . Ho chiesto alcuni chiarimenti, ponendo una condizione: non sono disponibile a fare il candidato di facciata né a rappresentare una parte politica, ma metterei a disposizione la mia esperienza solo se ci fossero la volontà e le premesse per un cambiamento. Ho sentito qualche commentatore dire che dovrei decidere se accettare o no l’incarico. Non sono in questa condizione perché dopo non mi è stata fatta alcuna proposta formale". Strada precisa di non voler "alimentare l’equivoco di una indecisione: da medico, ritengo che in un momento di grave emergenza sanitaria, tutti debbano dare una mano e con questo spirito avevo messo a disposizione il lavoro mio e di Emergency che già opera da 15 anni in molte regioni, Calabria inclusa".