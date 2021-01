Covid, senza Trump Bolsonaro compra il vaccino cinese

Cina e Brasile sempre più vicine e unite nella “lotta” contro la pandemia. La Repubblica popolare cinese ha autorizzato l'esportazione delle forniture per la produzione del vaccino CoronaVac in Brasile, necessarie per evitare lo stop della campagna di immunizzazione nel Paese di fronte a una seconda violenta ondata della pandemia. Il presidente Jair Bolsonaro scrive sui social: “L'ambasciata cinese ci ha informato che è stata approvata l'esportazione dei 5.400 litri di scorte per il vaccino CoronaVac, sono già in zona portuale per la spedizione e arriveranno in Brasile nei prossimi giorni". L'ambasciatore cinese a Brasilia, Yang Wanming, ha ritwittato il messaggio di Bolsonaro e ha aggiunto: "La Cina è al fianco del Brasile nella lotta contro la pandemia".