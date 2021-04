Ue, valutazione Ema di AstraZeneca attesa per mercoledì

"Siamo in stretto contatto con l'Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla valutazione della farmacovigilanza del vaccino di AstraZeneca. La valutazione e' attesa per mercoledi'". Cosi' la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, su Twitter.



"La commissione della farmacovigilanza che valuta il rischio (Prac)" sul vaccino di AstraZeneca ed eventuali legami con i casi di trombosi cerebrale "non ha ancora raggiunto una conclusione. La revisione e' in corso. Terremo una conferenza stampa non appena il lavoro sara' terminato, domani o giovedi'" . Cosi' l'Ema in una nota.



AstraZeneca: Sileri, non sara' Aifa a disporre prime limitazioni - "Le riunioni" tra Aifa e il ministero della Salute "ci sono di continuo, ce ne sara' una anche oggi". Ma "probabilmente non sara' l'Aifa a prendere la prima decisione sulle limitazioni al vaccino AstraZeneca". Cosi' il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Timeline su Sky TG24. Tra le opzioni riguardo il vaccino, dice Sileri, "si va avanti cosi', si sospende la somministrazione o, piu' probabilmente, ci sara' una limitazione". I casi di trombosi, "sono eventi estremamente rari, ma e' possibile che l'Ema raccomandi a una determinata categoria di evitarlo".