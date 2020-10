Usa: Covid, il medico di Trump: "Non è più a rischio trasmisisone"

Il presidente Usa Donald Trump "non è più a considerato a rischio trasmissione per gli altri". Lo certifica il medico presidenziale, Sean P. Conley con un bollettino di aggiornamento sullo stato di salute del presidente dopo il contagio da Covid. Trump "non ha febbre da 24 ore - si legge - tutti i sintomi migliorano e i test rivelano che non sta replicando attivamente il virus". Ieri Trump si è reso protagonista di un comizio dal balcone della Casa Bianca a cui hanno partecipato centinania di supporter, con nove polemiche sul mancato uso di mascherine. "Sto bene - ha assicurato - sconfiggeremo questo virus cinese".