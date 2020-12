Vaccine Day, prime 9.750 dosi allo Spallanzani di Roma. Domenica al via

Scatterà domani pomeriggio, domenica 27 alle 14 con la somministrazione delle prime dosi di vaccino Pfizer-BioNtech, il cosiddetto Vaccine Day. Nello stesso giorno tutti i paesi europei inizieranno a somministrare il vaccino anti-Covid. La macchina organizzativa si è messa in moto e ieri sono arrivate in Italia le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech. La campagna vaccinale prenderà il via alle 8 all'ospedale Spallanzani di Roma e la prima ad essere vaccinata sarà un'infermiera, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il coronavirus.

Tra i primi ad essere sottoposti a vaccino, infatti, ci saranno proprio loro, medici, infermieri, personale sanitario anche delle Rsa, anziani ultra 80enni e con fragilità. L'operazione vaccino è di fatto iniziata. Un furgone munito di cella frigorifero è partito dal Belgio con le fiale destinate al nostro Paese ed è giunto ieri sera a Roma: sosta nella caserma Salvo D'Acquisto dei carabinieri, a Tor di Quinto, per raggiungere questa mattina - intorno alle ore 10 - l'Istituto nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani, dove avverrà la consegna.

Il furgone ha viaggiato scortato dalla frontiera del Brennero a Roma e qui è stato preso in consegna da pattuglie della Polstrada e dei carabinieri. "L'Italia rinasce con un fiore" - sarà la primula a caratterizzare il design dei padiglioni per le vaccinazioni - è lo slogan scelto dal ministero della Salute. Oggi viene dato il via alla cosiddetta Operazione Eos, nel piano predisposto dal Comando operativo di vertice interforze della Difesa, su richiesta del commissario straordinario, Domenico Arcuri, e in stretta cooperazione con la sua struttura. In una prima fase, i mezzi e gli aeromobili militari contribuiranno a distribuire le prime 9.750 dosi recapitandole a destinazione.

L'Arma dei carabinieri fornirà il servizio di scorta ai movimenti via terra. Le dosi, stoccate in una prima fase all'ospedale Spallanzani di Roma, saranno poi distribuite nelle altre Regioni per consentire all'intero Paese di partecipare, domenica 27 dicembre, al Vaccine Day europeo.

L'arrivo delle prime dosi è uno "spiraglio di luce", ha spiegato il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri. "Nei prossimi mesi continueremo questa campagna - ha affermato Arcuri - per portare il nostro paese, nei tempi in cui sara' possibile, fuori da questa emergenza. Domani sara' un giorno simbolico molto emozionante, molto partecipato. Siamo convinti che tutti i cittadini comprenderanno l'importanza di questo momento".