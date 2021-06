Vaccini, il re del cashmere ai dipendenti: "I no-vax vadano in aspettativa"

Vaccini, il re del cashmere ai dipendenti: "I no-vax in aspettativa"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua nonostante tutti gli indicatori siano in costante calo, a preoccupare però adesso ci sono due fattori, il primo è quello relativo alla variante delta che in Gran Bretagna sta contagiando un sacco di gente e che sarebbe già presente anche nel nostro Paese. L'altro aspetto da tenere sotto controllo è la campagna vaccinale, che dopo il messaggio poco chiaro sulla seconda dose con mix di sieri, ha subito un rallentamento. Le persone adesso sono disorientate.

Intanto è iniziata la campagna vaccinale nelle aziende, e a dare il buon esempio sono due big della moda, come il re del cashmere Brunello Cucinelli e Giorgio Armani. "Spero davvero - spiega Cucinelli - che non ci sia nessuno che non si vuole vaccinare, perchè se tra un mese togliamo le mascherine, con che criterio possiamo poi lavorare? Una decisione bisogna tassativamente prenderla, se qualcuno rifiuta la puntura per quanto mi riguarda deve prendersi l'aspettativa". Via alla campagna anche per Armani: "La tutela del benessere dei miei dipendenti per me è una priorità".