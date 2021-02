Vaccini, Iss: "Più che dimezzati i casi di contagio". AstraZeneca, altri tagli

COVID: ASTRAZENECA COMUNICA TAGLI DOSI A REGIONI, CIRCA 15% IN MENO

Un taglio delle dosi del vaccino Astrazeneca in consegna a partire dalla prossima settimana: è quanto comunicato oggi alle Regioni in merito alla campagna vaccinale anticovid. Una decurtazione di circa il 15% rispetto alle dosi annunciate, che è oggetto di discussione anche in sede di Conferenza delle Regioni, in corso nel pomeriggio. Ancora non è certo se il taglio riguarderà solo la prossima settimana o se sarà spalmato in un arco di tempo più ampio.

Vaccini, report dell'Iss: "Più che dimezzati i contagi del personale sanitario"

La campagna vaccinale porta buone notizie: da quando è iniziata, secondo un report stilato dall'Istituto Superiore di Sanità, la percentuale di contagi tra gli operatori sanitari si è più che dimezzata. Il tasso di contagio, che a gennaio si attestava sopra il 5%, ora è calato al 2%. "Da meta' novembre la percentuale di operatori sanitari ha superato il 5% del totale dei casi – si legge nel rapporto– benche' i dati delle ultime 2 settimane siano ancora in fase di consolidamento, dalla meta' di gennaio si osserva un trend in diminuzione dei casi tra gli operatori sanitari verosimilmente attribuibile al completamento del ciclo vaccinale". I casi diagnosticati tra il personale medico da inizio pandemia– si apprende dall'Iss– è di un totale di 118.879. L'età media si attesta intorno ai 47 anni di età, pari al 4% dei casi totali segnalati. La proporzione maggiore, si legge nel report, si e' raggiunta nel marzo 2020, in piena prima ondata, quando un quinto dei contagiati era proprio tra gli operatori sanitari.