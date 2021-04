Vaccini, Mantovani: "Italia torni a produrre. Dovremo fare richiami per anni"

Vaccini, Mantovani: "L'Italia torni a produrre, dovremo fare i richiami come per l'influenza"

"Dovremo fare i richiami contro le varianti, come avviene con l'influenza e dovremo tornare a produrre vaccini per garantirci le dosi necessarie", così afferma Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas di Michele Bocci, in un’intervista a La Repubblica. Sulla campagna tra gli anziani, Mantovani dichiara: “Sono assolutamente d'accordo. Non si sottolinea abbastanza che vaccinando gli anziani mettiamo in sicurezza loro e noi stessi. Con coperture ampie dei fragili liberiamo terapie intensive e spazi per curare cancro e problemi cardiovascolari”.

Mentre per quanto riguarda gli effetti collaterali di AstraZeneca, il direttore scientifico sottolinea: “Il Regno Unito ha vaccinato 20 milioni di persone e registrato 79 casi di trombosi. Si tratta di un caso su 250mila, di un rischio basso. Non dovremmo dimenticare che una donna su duemila che prendono la pillola anticoncezionale per un anno ha problemi di emostasi e trombosi. E l'eparina non frazionata nell'1% di chi la prende fa sviluppare autoanticorpi come quelli forse associati al vaccino. Alcune settimane fa un lavoro scientifico ha stimato che l'8 e l'11% dei pazienti Covid vanno incontro a tromboembolia venosa. Il dato sale al 20-25% tra chi e' in intensiva. Tutti rischi molto più alti rispetto ai rarissimi legati al vaccino".

Infine, sulla campagna vaccinale che non decolla, Mantovani dichiara che "secondo le stime entro la fine dell'anno saranno prodotte nel mondo tra 8 e 11 miliardi di dosi. Così i problemi dovrebbero essere risolti. Comunque il nostro Paese aveva una grande tradizione, esportava più vaccini di quanti ne importava. Credo sia strategica la valorizzazione della nostra capacità di innovare e fabbricare in questo settore. Dobbiamo recuperare questa grande tradizione e tornare a produrre per avere i vaccini per le varianti".