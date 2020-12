Vaccino a rischio causa neve. Aifa: "6 dosi (non 5) da ogni fiala"

Vaccino, la neve blocca le consegne: a rischio 470mila dosi in tutta Italia

Primo intoppo per la vaccinazione in Italia: il carico di 40 mila dosi destinato in Piemonte programmato per oggi slitta a domani a causa delle forti nevicate delle ultime ore. È quanto spiega lo staff del presidente di Regione Cirio, dopo la riunione in videoconferenza con la struttura commissariale a Roma. Così è a rischio l'intera consegna in tutto il territorio nazionale di 470mila dosi dato che il carico Pfizer è su gomma e proviene dal centro Europa.

La merce destinata al Piemonte conteneva 41 scatole con all’interno 975 dosi di vaccino per scatola. Una volta arrivate a destinazioni le dosi saranno distribuite agli hub territoriali per continuare la somministrazione del vaccino al personale delle aziende sanitarie e agli operatori e ospiti delle RSA, che rappresentano i destinatari della Fase 1 della vaccinazione. In tutto 195 mila persone in Piemonte, 2/3 delle quali hanno già manifestato la propria volontà di adesione.

Intanto il presidente dell'Agenzia nazionale del farmaco, Giorgio Palù, in una intervista ad Avvenire, ha spiegato come dalle 5 dosi utilizzabili del vaccino Pfizer contenute in una fiala unica, si possa ottenere una dose in più, "il che implementerebbe significativamente i numeri di soggetti vaccinati e ridurebbe i costi". Dalle prime stime, questo porterebbe ad avere 5 milioni di dosi in più. Palù afferma che questo è stato suggerito dall'Fda e segnalato dalla commissione vaccini dell'Aifa.

"Il ministro Speranza si è accaparrato oltre 200 milioni di dosi di tutti i vaccini oggi al vaglio degli enti regolatori, quindi ampiamente sufficienti per proteggere l'intera popolazione garantendo un'immunità di gregge - ha detto Palù - il percorso per l'approvvigionamento, distribuzione e somministrazione dei vaccini durerà almeno fino a settembre 2021", ha concluso.