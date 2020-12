Vaccino anti Covid-19, l’appello dei medici gastroenterologi: "E' un dovere"

Vaccino anti Covid-19, FISMAD: "Opportunità e dovere"

L'appello alla vaccinazione contro il Covid-19 arriva direttamente da Elisabetta Buscarini, Presidente della Federazione Italiana Società Malattie Apparato Dirigente (FISMAD), che sottolinea: "La disponibilità del vaccino contro il Covid-19 è un'opportunità che abbiamo tutti il dovere di cogliere prontamente per contribuire a controllare la pandemia”. Come comunità di di gastroenterologi e infermieri: "Ci proponiamo di essere un esempio per tutti: colleghi, collaboratori e soprattutto pazienti".

L’appello di FISMAD per la vaccinazione contro il Covid-19, avvenuto subito dopo l’arrivo in Italia del secondo carico di dosi di vaccino, vuole essere una forte raccomandazione per i cittadini e per il personale medico esanitario, soprattutto per quel 20% di medici e sanitari che hanno dichiarato proprio in questi giorni di non volersi vaccinare. “Il successo di una campagna di vaccinazione si raggiunge quando almeno il 70-80% della popolazione viene vaccinato e sappiamo quanto sia diffusa una certa diffidenza e paura negli italiani, che può arrivare fino alla negazione di tutte le vaccinazioni”, precisa Elisabetta Buscarini, che subito dopo rassicura così: “Le autorità regolatorie nazionali e internazionali hanno certificato la sicurezza e l’elevata efficacia del vaccino, che è l’unica vera arma di cui disponiamo per combattere la pandemia”.