Vaccino, morto un militare siciliano. L'Aifa vieta un lotto di AstraZeneca

Aifa vieta l’uso di un lotto AstraZeneca

A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti Covid-19, Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l'Ema, agenzia del farmaco europea. "Al momento - precisa l'Agenzia del farmaco - non e' stato stabilito alcun nesso di causalita' tra la somministrazione del vaccino e tali eventi". Aifa sta effettuando tutte le verifiche del caso, "acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i Nas e le autorità competenti". I campioni di tale lotto verranno analizzati dall'Istituto superiore di sanità.

Danimarca, sospensione AstraZeneca anche per morte sospetta

La sospensione temporanea dell'uso del vaccino AstraZeneca in Danimarca e' legata a "segnalazioni di gravi casi di coaguli nel sangue tra le persone vaccinate", una delle quali e' morta. Lo hanno riferito le autorita' sanitarie nazionali. Chiarendo che "non e' stato determinato, al momento, che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue". La premier Mette Frederiksen ha comunque spiegato che bisogna "fare ulteriori ricerche su questo punto". La sospensione dell'uso di AstraZeneca e' programmata per due settimane. Il 22 marzo si fara' una nuova valutazione.

Aifa, militare morto in Sicilia dopo dose con lotto ABV2856

Un caso sospetto, legato alla decisione dell'Aifa di vietare l'utilizzo sul territorio nazionale le dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni "eventi avversi gravi", sarebbe stato registrato in Sicilia. Un militare in servizio ad Augusta (Sr), Stefano Paterno',43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco (Ct)e' morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione.Il militare il giorno precedente si era sottoposto alla prima dose di vaccino dello stesso lotto a cui fa riferimento l'Aifa.Sul caso la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia.

Anche le autorità danesi hanno sospeso per precauzione l'uso del vaccino AstraZeneca dopo aver riscontrato problemi di coagulazione in alcuni pazienti. La decisione di Copenaghen di sospendere l'uso di Astra Zeneca è stata presa dopo che sono stati "segnalati casi seri di coaguli di sangue tra le persone vaccinate", ha spiegato l'Autorità sanitaria, aggiungendo tuttavia che "non è stato determinato, al momento, che ci sia un collegamento tra il vaccino e i coaguli di sangue".

Il lotto del vaccino AstraZeneca che sta destando preoccupazioni in Europa per la possibile correlazione (ancora non accertata) con alcuni rari eventi trombotici, non e' stato distribuito in Italia. Il lotto e' stato sospeso in via precauzionale anche dall'Austria, seguita tra ieri e oggi da Estonia, Lituania, Lussemburgo e appunto Danimarca. Ma, come si legge nel portale dell'Aifa che riporta la nota dell'Ema che rileva come al momento non siano riscontrate problematiche specifiche, il lotto in questione "non e' stato distribuito in Italia. I Paesi europei nei quali e' distribuito sono: Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia", per un totale di un milione di dosi.

Il Regno Unito ritiene il vaccino di Astrazeneca "sicuro ed efficace". Lo ha affermato Downing Street, alla luce della decisione di alcuni Paesi europei di sospenderne l'uso. L'Ema inoltre ha spiegato che non ci sono indicazioni che il vaccino AstraZeneca sia responsabile per un caso di trombosi e un altro di embolia polmonare segnalati in Austria. In merito alla decisione dell'Autorita' austriaca di "sospendere l'uso di un lotto di vaccino Covid-19 AstraZeneca (numero lotto ABV5300) dopo che a una persona e' stata diagnosticata una trombosi multipla (formazione di coaguli di sangue all'interno dei vasi sanguigni) ed e' morta dieci giorni dopo la vaccinazione, e un'altra e' stata ricoverato in ospedale con embolia polmonare (blocco nelle arterie dei polmoni) dopo essere stata vaccinata", l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dichiarato che "non ci sono attualmente indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste condizioni, che non sono elencate come effetti collaterali con questo vaccino".

L'Ema ha spiegato in una nota che "dal 9 marzo, per il lotto in questione erano state ricevute altre due segnalazioni di casi di eventi tromboembolici". "Il lotto ABV5300 e' stato consegnato a 17 Paesi dell'Ue e comprende un milione di dosi del vaccino. Alcuni Paesi dell'Ue hanno successivamente sospeso il lotto come misura precauzionale, mentre va avanti un'indagine completa. Sebbene un difetto di qualita' sia considerato improbabile in questa fase, la qualita' del lotto e' in fase di studio", ha scritto ancora l'Ema in una nota. Il comitato per la sicurezza dell'Ema, Prac, sta esaminando il problema; sta esaminando i casi segnalati con il lotto, nonche' tutti gli altri casi di eventi tromboembolici e altre condizioni correlate a coaguli di sangue, segnalati dopo la vaccinazione. "Le informazioni finora disponibili indicano che il numero di eventi tromboembolici nelle persone vaccinate non sia superiore a quello osservato nella popolazione generale. Al 9 marzo 2021, erano stati segnalati 22 casi di eventi tromboembolici tra i 3 milioni di persone vaccinate con le dosi Covid-19 AstraZeneca nello Spazio economico europeo". Il Prac continuera' la sua valutazione di qualsiasi potenziale problema con il lotto, nonche' la sua revisione degli eventi tromboembolici e delle condizioni correlate.

Anche Norvegia e Islanda sospendono il vaccino AstraZeneca

Poco dopo la Danimarca, anche Norvegia e Islanda hanno sospeso per precauzione e fino a nuovo avviso l'uso del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 a causa dei timori legati alla formazione di coaguli di sangue, nonostante le rassicurazioni dell'Agenzia europea del farmaco, Ema, e del produttore. La decisione danese, cosi' come quella dell'Islanda e della Norvegia, riguardano temporaneamente tutti i vaccini AstraZeneca a loro disposizione.

COVID: BURIONI, 'NOTIZIE ALLARMANTI SU VACCINO ASTRAZENECA E AZIENDA TACE'

"Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero che AstraZeneca, che ha 76mila dipendenti e 3miliardi di utili annui, possa degnarsi di destinare alcune delle sue risorse a spiegare quello che è accaduto". Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo le segnalazioni relative al lotto ABV5300 del vaccino anti-Covid dell'azienda anglo-svedese, finito sotto esame per un decesso registrato in Austria, un caso di embolia polmonare e due segnalazioni di eventi tromboembolitici. Invece, aggiunge lo scienziato postando le rassicurazioni diffuse dalla compagnia, "ecco la dichiarazione di AstraZeneca sulla sospensione del vaccino. Come potete vedere è esaustiva, completa, convincente e tranquillizzante (sono sarcastico). Non seguite il mio profilo per avere novità, perché su questo argomento non dirò niente. Spetta a loro parlare". Scrive ancora Burioni che "in questo momento dovrebbero essere già online tutte le analisi di sicurezza del batch ABV5300 del vaccino AstraZeneca, tutti i luoghi dove è stato distribuito, i dati crudi che hanno portato alla approvazione del batch stesso. Invece niente, solo silenzio. E noi glielo consentiamo". In un ultimo post sull'argomento, il virologo sottolinea che è "appena uscita una comunicazione tranquillizzante di Ema", l'Agenzia europea del farmaco, "sulla questione vaccino AstraZeneca, nel silenzio vergognoso della casa farmaceutica che non è accettabile. Sono loro che dovrebbero dirci anche le virgole di cosa è successo", ribadisce Burioni.