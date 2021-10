Vaccino per i bambini di 3/11 anni: anche in Italia? La speranza Resveratolo

Vaccino per i bambini tra i 3 e gli 11 anni: presto lo faremo anche in Italia? Il Resveratolo dà nuove speranze di cura

In Cina è già cominciata la campagna vaccinale per i bambini della fascia d’età 3/11 anni. La scelta è stata adottata per fare fronte all’aumento dei contagi in diverse province, nonostante nel Paese asiastico il totale dei vaccinato sia al 76%.

Inoltre, i vaccini più utilizzati in Cina, Sinopharm e Sinovac, hanno dimostrato efficacia nel prevenire malattie gravi e la trasmissione del Coronavirus, ma ci sono ancora dubbi rispetto alla capacità di rispondere alla variante Delta.

Già lo scorso giugno la Cina aveva approvato due vaccini per la fascia 3/17 anni, ma la campagna effettiva era stata implementata solo sugli Over 12.

In Cambogia, invece, i vaccini Sinopharm e Sinovac sono già inoculati nella fascia 6/11 anni. L’Argentina ha invece approvato il vaccino Sinopharm per i bambini di tre anni.

Vaccino anche ai bambini tra i 3 e gli 11 anni: succederà anche in Italia?

Il dibattito scientifico fa pensare che si andrà in questa direzione, come si è capito anche nel corso del XXV° Congresso della Società Scientifica a Verona e in particolare nella sessione dedicata al Resveratolo, che da alcuni anni viene utilizzato per contrastare infezioni respiratorie di origine virale ed alcuni recenti studi in laboratorio hanno dimostrato come sia in grado di bloccare la replicazione del virus Covid-19.

“Attualmente il Resveratrolo permette di combattere in modo efficace molte infezioni di origine virale – sottolinea la Prof.ssa Paola Mastromarino, docente presso l’Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive -. Consente infatti la riduzione dei sintomi e della durata delle infezioni in persone colpite da virus di varia origine come per esempio il virus dell’influenza, il virus respiratorio sinciziale e il rinovirus. Per essere efficace il Resveratrolo deve essere somministrato per via topica, perché con la somministrazione orale la molecola viene assorbita in minima parte ed il nostro organismo la trasforma in metaboliti non attivi che non determinano alcun effetto benefico”.

Secondo due recenti studi italiani la terapia con Resveratrolo più CMG (Carbossimetilbetaglucano) potrebbe essere utile anche contro il Sars-CoV-2. “Si tratta di risultati di indagini condotte in vitro su cellule epiteliali nasali, nei laboratori di Padova – aggiunge il Prof. Ignazio Castagliuolo, Direttore e Referente per la Qualità della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia all’Università di Padova -. Il Resveratolo in associazione al CMG ha dimostrato di essere attivo nel bloccare la replicazione del virus responsabile del Covid-19 in colture di cellule epiteliali nasali umane. Potrebbe perciò essere utilizzato come terapia di supporto nelle infezioni lievi e moderate indotte da SARS-CoV-2. Finora, gli unici farmaci sicuramente efficaci contro questo virus sono gli anticorpi monoclonali. Questi, che hanno dimostrato di possedere un importante effetto protettivo nelle fasi iniziali dell’infezione, hanno però costi molto elevati e possono essere somministrati solo in ambiente ospedaliero. Può quindi essere estremamente utile disporre di un prodotto che ha un costo ridotto, che è immediatamente disponibile per il trattamento ambulatoriale e domiciliare, di cui da anni conosciamo l’efficacia e la tollerabilità”.

“Il Resveratrolo non presenta effetti collaterali ai dosaggi di comune impiego e per questo viene somministrato anche nei bambini da 0 a 6 mesi – aggiunge il Prof. Giorgio Piacentini, Direttore della UOC di Pediatria C della AOUI di Verona e Past-President SIMRI. Svolge inoltre una serie di azioni benefiche, soprattutto di tipo antiossidante e antinfiammatorio, che si possono tradurre a livello antitumorale o di anti-invecchiamento. Si aprono ora nuove ed interessanti prospettive anche per il trattamento dell’infezione da Covid-19 e nel contrastare la tempesta citochinica causata dal virus. Vanno approfonditi i primi studi in vitro con nuovi trials condotti su pazienti pediatrici e adulti”.

“I vaccini rimangono l’arma migliore a nostra disposizione nella prevenzione di ogni malattia infettiva e non è accettabile che nel nostro Paese continuino a crescere fenomeni di diffidenza, se non addirittura di rifiuto, da parte dei genitori anche nei confronti delle vaccinazioni obbligatorie”, conclude il prof. Giovanni Arturo Rossi, Primario Emerito Unità Operativa Complessa di Pneumologia e Allergologia presso Istituto Giannina Gaslini.

“Per questo ribadiamo per l’ennesima volta l’importanza di sottoporsi regolarmente alle immunizzazioni nell’interesse dell’intera collettività. Ad ogni modo sapere che in commercio esiste un prodotto di origine naturale, privo di effetti collaterali, efficace nell’inibire la replicazione di molti virus respiratori, è di sicuro interesse perché potrebbe aiutare i pediatri a gestire nella pratica quotidiana queste infezioni così frequenti nei bambini”.