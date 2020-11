Vaccino Pfizer-Biontech: "Efficace al 90%, entro fine anno 20 mln di dosi"

Il vaccino di Pfizer e Biontech in via di sperimentazione è "efficace al 90%" secondo i primi risultati della fase 3 della sperimentazione da parte delle due societa' farmaceutiche. La fase 3 è l'ultima prima che i produttori possano presentare una domanda di omologazione del vaccino. L'efficacia, hanno spiegato Pfizer e Biontech, e' stata misurata paragonando l'effetto sui partecipanti contagiati a cui e' stato iniettato il vaccino con quello di chi ha invece ricevuto la somministrazione di un placebo, "7 giorni dopo la seconda dose e 28 giorni dopo la prima".

Pfizer, che ha sviluppato il vaccino con il produttore farmaceutico tedesco BioNTech, ha rilasciato solo pochi dettagli dalla sua sperimentazione clinica, basata sulla prima revisione formale dei dati da parte di un gruppo di esperti esterni. La società ha affermato che l'analisi ha rilevato che il vaccino è stato efficace per oltre il 90% nel prevenire la malattia tra i volontari dello studio che non avevano prove di una precedente infezione da coronavirus. Se i risultati reggono, quel livello di protezione lo metterebbe alla pari con i vaccini infantili altamente efficaci per malattie come il morbillo. Non sono stati osservati seri problemi di sicurezza, ha affermato la società.

Pfizer prevede di chiedere alla Food and Drug Administration l'autorizzazione di emergenza del vaccino a due dosi alla fine di questo mese, dopo aver raccolto dati sulla sicurezza per due mesi, come raccomandato dalle leggi. Entro la fine dell'anno l'azienda avrà prodotto dosi sufficienti per immunizzare da 15 a 20 milioni di persone, hanno detto i dirigenti dell'azienda.

"Questo è un momento storico", ha detto in un'intervista Kathrin Jansen, vicepresidente senior e capo della ricerca e sviluppo sui vaccini presso Pfizer. "Questa era una situazione devastante, una pandemia, e abbiamo intrapreso un percorso e un obiettivo che nessuno ha mai raggiunto: inventare un vaccino entro un anno". Lo sviluppo rende Pfizer la prima azienda ad annunciare risultati positivi da una sperimentazione di vaccini in fase avanzata, balzando in testa a una frenetica corsa globale iniziata a gennaio e che si è svolta a velocità record. Undici vaccini sono in fase avanzata di sperimentazione, di cui quattro negli Stati Uniti. I progressi di Pfizer potrebbero essere di buon auspicio per il vaccino di Moderna, che utilizza una tecnologia simile. Moderna ha detto che potrebbe avere i primi risultati alla fine di questo mese.