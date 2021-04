Vaccino, De Luca: "Avanti non solo per fasce d'età". Figliuolo lo gela

La Regione Campania, ancora in zona rossa, non proseguirà la sua campagna vaccinale considerando i soli criteri dell'età. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo De Luca. «La Campania è stata una regione tra le più rigorose d'Italia, ma una cosa è il rigore altro è la stupidità. Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo al quale ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili noi non intendiamo procedere per fasce di età. Dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili e le persone anziane ma lavoreremo anche sui settori economici perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età l'economia italiana sarà morta». Cosi il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Benevento.

La campagna di vaccinazione "deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all'ordinanza che indica le categorie prioritarie". Così il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo replica al presidente della Campania Vincenzo De Luca, che aveva detto di voler proseguire le vaccinazioni "in base a criteri economici" e non per fasce d'età.

"L'obiettivo - aggiunge il commissario - è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all'infezione. Più celermente si concluderà questa fase prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive".