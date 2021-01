Vaccino, via libera dell'Ema: in Italia 50 milioni di dosi entro giugno

"AstraZeneca ha annunciato di essere pronta a produrre tre miliardi di dosi nel 2021. Io credo che i circa 50 milioni di vaccini destinati all'Italia potranno arrivare tutti entro giugno". Lo ha dichiarato Piero Di Lorenzo, presidente e ad della Irbm di Pomezia, che ha collaborato con l'Universita' di Oxford al Vaccino che e' in attesa del via libera dell'Ema per la distribuzione in Italia. In una intervista al quotidiano La Stampa, Di Lorenzo ha chiarito che "tutti i documenti richiesti sono stati forniti, ma l'Ema ha diritto a chiedere ulteriori approfondimenti in qualsiasi momento". L'ente regolatorio europeo ha fatto sapere nei giorni scorsi che provera' a fornire il via libera entro il mese di gennaio, ma l'obiettivo non e' scontato. "Ripeto - ha detto Di Lorenzo alla Stampa - tutto quello che e' stato richiesto e' stato fornito. L'Ema deve verificare tutta la documentazione poi decidera'. Per quanto ci riguarda non c'e' alcun problema".

"Abbiamo fornito la stessa documentazione a tutte le agenzie. E l'Australia approvera' il Vaccino ad horas", ha aggiunto Di Lorenzo che ha cosi' commentato il fatto che Gran Bretagna, Argentina, El Salvador sono Paesi che hanno gia' dato il via libera al Vaccino di Oxford. Hanno avuto dati diversi? "E' una rolling review, sono in corso approfondimenti con tutti - ha detto Di Lorenzo alla Stampa - una cosa vorrei chiarire: le sperimentazioni non sono finite, vanno tutte avanti perche' e' necessario verificare nel tempo efficacia ed effetti collaterali del Vaccino. Le stesse autorizzazioni sono provvisorie e prevedono che si continui a raccogliere informazioni". Dal momento del via libera dell'Ema, assicura il presidente dell'Irbm "in 24 ore siamo in grado di iniziare a consegnare. L'Europa dovra' ricevere 400 milioni di dosi (300 milioni acquistati, 100 opzionati), il 13, 5% andra' all'Italia. Nel primo trimestre e' in calendario la consegna al nostro Paese di 16 milioni di dosi". Ancora: "Io credo che entro giugno 2021 possano arrivare circa 50 milioni di dosi".