Viaggio nella movida selvaggia. I giovani se ne fregano del Covid

Video reportage di Claudio Bernieri



Abbiamo passato una notte nella zona più calda della movida a Milano. Tra le colonne di San Lorenzo e i





Navigli: cosa succede nel popolo della notte ai tempi della pandemia? E’ sabato sera. Ecco il più famoso monumento romano di Milano, le colonne, abbandonato al degrado. E le forze dell’ordine? Ci sono, presidiano, ma non intervengono ad esempio contro lo spaccio di droga che si svolge indisturbato sotto i portici della vicina Pusterla. Ecco ad esempio due pusher appostati e indisturbati sotto i portici della pungerla, davanti a un noto locale già sanzionato, a pochi passi dalla polizia.

E sui Navigli?… E' in corso un concertino. Le forse dell’ordine anche qui presidiano…



Addirittura un locale ha pensato ai fuochi artificiali per avvicinare al beverone e ai chupiti il popolo della notte.



Eccoci a un posto di blocco della Polizia Locale. E' stato fermato un giovanissimo “modivaro” senza mascherina. A telecamera abbassata, un graduatoi si confessa disgustato; "Siamo delle marionette, non serve a niente: tutto per non chiudere i locali. Ma il nostro lavoro è inutile…come multare migliaia di ragazzi coi bar aperti tutta la notte".









Poco più in là, è il caos. Ci avviciniamo a una zona off limits, dove la polizia non entra, in via Emilio Gola… l’accesso è governato da uno strano check point. La security dei locali…al di là del check point, , tutto è concesso.



Intanto, controlli o meno la festa mobile continua e i "chupitisti "ballano: è mezzanotte.

Da Piazza 24 maggio alle Colonne quasi nessuno indossa la mascherina. torniamo nella zona piò calda delle colonne, sotto i portici della Pusterla dove si acquista di tutto e di più: qui la droga è liberalizzata.



La polizia assiste a pochi passi .. riusciranno i nostri eroi a multare migliaia di giovanissimi chupisti indifferenti alla pandemia?