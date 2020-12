inspiredbywoman: Baldinini a sostegno delle donne

Mai come in questo momento storico è importante, se non necessario, sostenere le donne. Un’affermazione semplice ma ancora lontana da una realtà in cui le forme di violenza contro le donne, psicologiche e fisiche, sono sempre all’ordine del giorno e che, in periodo di pandemia, sono diventate ancor più frequenti.Per fare fronte a quest’emergenza, Baldinini ha deciso di intervenire a supporto di D.i.Re - Donne in rete contro la violenza-, l’associazione nazionale cui fanno capo oltre 80 organizzazioni di donne che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio, per supportarne le attività dando il via ad un’importante raccolta fondi a partire dal mese di dicembre.

Abbracciando l’impegno a 360 gradi dell’associazione, Baldinini ha voluto dare un aiuto concreto riservando a D.i.Re una percentuale delle vendite online, su tutte le collezioni, dell’e-shop Baldinini. Quanti volessero inoltre mostrare il proprio sostegno all’associazione senza finalizzare un acquisto avranno la possibilità di acquistare online delle card il cui ricavato sarà interamente donato a D.i.Re.

“La scelta di sostenere un crowdfunding in favore della donna è stata per noi un gesto naturale e che sentivamo come necessario. L’iniziativa ha trovato pieno appoggio anche da parte di tutti i nostri dipendenti, schierati in prima persona per questo progetto di sensibilizzazione. L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di persone perché un piccolo gesto può diventare un grande aiuto; solo facendo forza sull’unione e la solidarietà possiamo infatti fare fronte ad un momento difficile come questo.” ha commentato Christian Prazzoli, Amministratore Delegato di Baldinini.