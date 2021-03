Belen, dibattito social sul 'labbro rifatto': “Sei gnocca ma così ti rovini"

BELEN RODRIGUEZ DA MARA VENIER A DOMENICA IN. SOCIAL SCATENATI PER IL LABBRO SUPERIORE DELLA MODELLA...

Non è passato inosservato il labbro superiore di Belen Rodriguez ospite questo pomeriggio nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Infatti i social si sono scatenati sottolineando il “ritocco” a cui la bellissima argentina si sarebbe sottoposta. ‘Cinguetterai’ su Twitter scrive: “Quando si è incinta di solito cresce la pancia. A Belen è cresciuto il labbro superiore”. Davide Bellezza invece twitta: “Sto giro Belen ha esagerato con il labbro superiore”.

‘Mariantqueen’ afferma: “Belen dovrebbe denunciare il suo chirurgo macellaio”. ‘Dispensatore di opinioni’ cinguetta: "Belen con quelle labbra è diventata oscena. Resta comunque più bella di voi”. ‘Sissi’ ci va giù pesante: “Scusate ma è un po’ imbarazzante Belen con il suo labbro che non riesce manco a parlare”. ‘Allora dillo!’ invece scrive: “Ma da donna dico ma una stragnocca come Belen perché deve continuare a ritoccarsi e gonfiare le labbra??? Che vi succede a tutte? Così benedette dalla natura che vi dovete per forza rovinare”.

Quando si è incinta di solito cresce la pancia. A Belen è cresciuto il labbro superiore#DomenicaIn pic.twitter.com/llfgKulQmT — Cinguetterai (@Cinguetterai) March 28, 2021