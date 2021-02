Belen Rodriguez incinta? Nuova foto, è polemica: "Che fai? Non si può"

Belen incinta: scoppia la polemica per una foto su Instagram in cui si lascia intendere che la modella abbia bevuto alcol nonostante la maternità

Da diverse settimane impazza il gossip sulla possibile maternità di Belen Rodriguez. Diverse foto confermano i primi segni del "pancino" e si vocifera che la showgirl abbia già confessato agli amici il prossimo arrivo della cicogna. Il compagno Antonino Spinalbese pare avrebbe voluto già fare il lieto annuncio su Instagram ma sarebbe stato bloccato.

In attesa di ulteriori conferme del fatto che Belen Rodriguez sia effettivamente incinta, una foto pubblicata dalla modella argentina sul popolare social network ha suscitato una forte polemica.

Belen incinta, la polemica social: "Cosa fai? Non puoi bere vino"

Nell'immagine pubblicata da Belen si vede un calice di vino semivuoto ed è accompagnata dal commento: "Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessun me lo leva". Nelle Stories si può vedere la showgirl in compagnia della sorella Cecilia. La foto del calice ha scatenato la reazione dei fan, che contestano a Belen il fatto che essendo incinta non dovrebbe bere alcol. In realtà non è chiaro se il bicchiere contenga effettivamente vino o altre bevande alcoliche.

Belen Rodriguez incinta al quarto mese di gravidanza?

Belen stando alle indiscrezioni sarebbe incinta al quarto mese e il suo secondogenito potrebbe quindi arrivare prima dell'estate.

Belen Rodriguez in questi giorni era tornara a far parlare di sé anche per una presunta frecciata nei confronti dell'ex marito Stefano De Martino: "Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface", ha scritto la showgirl riferendosi al celebre film con protagonista Al Pacino. Molte persone nel suo messaggio hanno visto una critica al padre di Santiago.