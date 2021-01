Belen Rodriguez incinta? Spuntano le foto del "pancino": GUARDA

Belen incinta? Se lo chiedono molti fan da settimane ormai e le voci non sono state smentite. Anzi, la showgirl avrebbe già confidato la prossima maternità agli amici. Nel frattempo, da alcuni scatti si intravede il pancino...

E così sembra proprio che stia arrivando una seconda cicogna per Belen Rodriguez. La conferma arriverebbe da una serie di foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 27 gennaio, in cui si vede la showgirl argentina a passeggio in un parco di Milano con il nuovo compagno Antonino Spinalbese e il piccolo Santiago, figlio dell'ex marito Stefano De Martino. Il look "comodo" lascia proprio intendere che Belen Rodriguez voglia nascondere le forme in vista dell'annuncio ufficiale della sua maternità. "Non so quando, nei miei progetti di vita c’è almeno un altro figlio, una femmina", aveva detto Belen qualche tempo fa.

Belen Rodriguez incinta: la confessione della showgirl agli amici

Non solo: Belen, secondo quanto riporta Oggi, avrebbe già confidato di essere incinta agli amici più stretti. "Sono felicissima - avrebbe detto la showgirl -, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto". Antonino avrebbe voluto annunciare la lieta notizia tramite Instagram ma sarebbe stato bloccato dalla compagna, che nel frattempo ha evitato di commentare le indiscrezioni sui social network.

Belen incinta? Gli scatti rubati (e non solo quelli) al parco confermano la maternità

Qualche giorno fa Belen Rodriguez aveva scatenato il gossip (volontariamente?) sulla sua futura maternità con una storia Instagram in un cui indossava un braccialetto anti-nausea, tipicamente indossato dalle donne nei primi mesi di gravidanza. Si sarà semplicemente dimenticata di toglierlo o era un messaggio voluto ai fan che attendono notizie su un secondo figlio in arrivo?

Belen Rodriguez incinta: la reazione dell'ex marito Stefano de Martino

La notizia della gravidanza sarebbe stata data anche all'ex marito di Belen e padre del figlio Santiago, Stefano De Martino. Il ballerino non l'avrebbe presa affatto bene. Con l’arrivo del nuovo bebè, infatti, la pagina sarebbe davvero voltata per sempre.... Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati sposati, poi si